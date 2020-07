Implementan app para denuncias de incumplimiento del aislamiento

Desde la Subsecretaría de Modernización y Transparencia anunció que ya está en funcionamiento la aplicación móvil “Vivamos Comodoro”, en la cual los vecinos pueden denunciar la realización de actividades no autorizadas durante el aislamiento y comunicar si padecen de síntomas compatibles con el Coronavirus. La misma está disponible para Android e iOS de Apple.

En ese contexto, la app permite efectuar denuncias acerca de comercios abiertos pertenecientes a rubros no habilitados, reuniones familiares y sociales y otras acciones que no están permitidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, quienes sufran síntomas, pueden informarlo a través del mismo medio.

Las respectivas alertas se recepcionan durante las 24 horas, los 7 días de la semana, tanto en la Secretaría de Control Urbano y Operativo como en la cartera de Salud, de acuerdo a la temática de la denuncia, y, a partir de esto, se inicia el procedimiento correspondiente.

En el caso de que un vecino informe que tiene síntomas compatibles con Covid-19, desde el área de Salud se comunican con la persona e inician el protocolo para determinar si se le debe realizar el hisopado o si debe permanecer en aislamiento.

En ese sentido, los datos que se recopilen serán útiles para observar en qué sectores de nuestra ciudad existe cierta cantidad de gente afectada o con síntomas, lo que servirá para intensificar los testeos en zonas focalizadas y, de esta manera, optimizar tiempos y recursos.

Asimismo, la app incluye una serie de informaciones importantes acerca del Coronavirus, sus medidas de prevención, reconocimiento de síntomas y recomendaciones sanitarias.

La aplicación “Vivamos Comodoro” ya se encuentra en pleno funcionamiento y está disponible para su descarga tanto en la Play Store –para dispositivos móviles con sistema operativo Android- como en Apple Store.