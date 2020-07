Iluminaron el histórico puente Hendre de Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, inauguró en zona de chacras, la nueva iluminación del histórico Puente Hendre. «Estamos muy contentos de dar otro paso en el embellecimiento de un punto tan emblemático para los trelewenses. Esta obra no sólo jerarquiza este patrimonio histórico-cultural, sino que viene brindar mayor seguridad a quienes transitan por este espacio público. Esperamos poder seguir brindando obras y llevándole soluciones a nuestros vecinos y vecinas», afirmó.

La obra consiste en siete postes metálicos, con sus respectivas luces de sistema led, que fueron colocadas además, con la precaución de no alterar la estructura del puente que es patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

Sebastián de la Vallina, responsable de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, y que llevó adelante las tareas, dijo al respecto: «Es una obra que llevó varios días de intenso trabajo, entre varias áreas de la Secretaría. Un trabajo importante de conexionado, porque aquí no había cableado previo y tuvimos que llevarlo a cabo».

A su vez, de la Vallina señaló: «En total se colocaron siete postes metálicos con luces leds de 50 watss de potencia cada una. Se tuvo que trabajar con retroescavadoras para colocar esas conexiones eléctricas y hubo un particular cuidado en la colocación para no alterar la estructura del puente ya que es patrimonio de la ciudad».

Por último, el funcionario municipal dijo que la obra es también el resultado de un proceso de diálogo que se encaró con los vecinos y vecinas de la zona, que solicitaban la iluminación para que el traspaso del puente resulte más seguro. «La iluminación de este espacio significa poner en valor al puente, embellecer un sitio clave en la vida social de los trelewenses y quienes visitan nuestra ciudad, y seguir brindando seguridad a los vecinos», concluyó el funcionario municipal.