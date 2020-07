Huisman denuncia “plan destituyente” y Arcioni anuncia intervención en Twitter

El suspendido intendente de la localidad de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman, aseguró que la medida adoptada por la mayoría de los concejales de la localidad, responde un “plan destituyente” en su contra. La suspensión tiene una vigencia de 40 días, y Huisman afirma que resistirá en el cargo hasta que se expida la Justicia. Este sábado sorprendió que el gobernador Mariano Arcioni, a través de su cuenta de Twitter anticipara que intervendría el Municipio de El Hoyo. El anuncio fue cuestionado por los concejales que la localidad cordillerana que advierten que el titular del Ejecutivo Provincial no tiene facultades para intervenir, a excepción que se vote una ley en consecuencia; y ratifican su posición designando al concejal César Salamín como intendente interino.

Todo el arco político de la provincia tomó posición sobre la situación institucional que atraviesa la localidad de El Hoyo. La mayoría de los intendentes de extracción justicialista que opinaron al respecto lo hicieron para respaldar a Huisman, en tanto que la dirigencia política radical de Chubut expuso que los concejales actuaron dentro de sus facultades y defendieron la autonomía municipal.

Huisman resiste

El ahora suspendido intendente Huisman, sostuvo que “lo que nosotros hicimos, básicamente, es presentar una medida cautelar a la Justicia en base a que desconocemos todo este procedimiento, la manera de hacerlo, la convocatoria, la fundamentación y demás” y remarcó que “lo que inicia todo es la Comisión Investigadora, que investigaba la presunta entrega de permisos de circulación truchos en una oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad; frente a la confesión de un ex empleado, yo fui y lo denuncié penalmente”.

“Insólitamente el Concejo Deliberante entiende que nuestra denuncia penal ‘entorpece’ el trabajo de la Comisión Investigadora, y en virtud de ello conforman otra comisión y me suspenden a mí por 40 días; y para hacer esto, antes lo suspenden a Gustavo Flak, que justamente lo que hizo es lo correcto; al enterarse de que esta persona reconoció haber cometido un delito, él dijo que había que denunciar el mismo, porque si no desde el Concejo Deliberante se estaba incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público; nosotros, cuando nos enteramos de esta confesión inmediatamente lo denunciamos penalmente”, dijo Huisman en diálogo con el semanario Noticias de la Comarca.

Comisión Investigadora

Por otra parte, Huisman advirtió que “en esto, el Concejo Deliberante piensa que tiene más atribuciones que el Poder Judicial, piensan que nosotros entorpecemos el trabajo de la Comisión Investigadora y no es así; en realidad, la Justicia tiene sus mecanismos y procedimientos que ellos vulneraron permanentemente” y puso como ejemplo “la suspensión ‘exprés’ del concejal Flak al que ni siquiera se le dijeron los cargos por los que se lo va a suspender, no se le dio la oportunidad de defenderse, no se le hizo el menor proceso y de esta manera estaban trabajando con la Comisión Investigadora”.

“Hicimos lo que corresponde”, puntualizó el suspendido jefe comunal, planteando que “ellos (por los ediles) no sólo incumplieron los deberes de funcionario público sino que hicieron un acto de abuso flagrante, una Sesión Especial del Concejo totalmente viciada, y el resultado es esto: finalmente, piden suspenderme con la clara intención de destituirme, algo que ya tenemos chequeado y sobre lo cual nos vienen avisando del plan destituyente instrumentado por quien fue el ex intendente; ya estaba armado y estaban buscando una causa, que es esta, lo cual no tiene ningún sentido”.

Destituyente

Consultado sobre los actores de la política local que podrían haber operado la decisión de los cinco concejales que impulsaron la suspensión, Huisman fue determinante: “Absolutamente, por lo menos hay dos ex intendentes en actividad destituyente, que también conspiran con el presidente del Concejo Deliberante, que se veía ya el traje del intendente puesto, y en ese sentido esto ya nos lo venían informando, pero no podíamos creer que el concejal Salamín, que había sido compañero nuestro, que llegó con una propuesta, hablando de regularizar las tierras, después se prestara a otros intereses y al juego de negociados históricos que tiene la dirigencia política de El Hoyo, y que no es lo que venimos a hacer nosotros, no es lo que hace el peronismo; acá hubo una traición absoluta por parte de este concejal, y en otra medida por la concejal Fanny Ávalos”.

Denuncia de ‘negociados’

En otro orden, Huisman manifestó que “nosotros hablamos con el concejal Salamín, pensando que hablaba con la verdad, sobre otras investigaciones en curso que tienen que ver con otras tierras y ahora, claramente, vamos a impulsarlas cuando esto se normalice” y aseveró que la situación “de alguna manera tiene que ver” con el denominado “Curro verde”.

“Tanto la gestión anterior como la otra están siempre signadas por inmobiliarios; quien fue el asesor legal, quien es la concejala destituyente, son parte de emprendimientos inmobiliarios; el asesor legal anterior también, el intendente anterior tiene una inmobiliaria, y lejos de defender los intereses del público ellos trabajan para los suyos propios”.

A la espera de la Justicia

En cuanto a la intención del gobernador Mariano Arcioni de intervenir el gobierno municipal de El Hoyo, el suspendido jefe comunal sostuvo que “estamos trabajando y nos vamos a quedar en el Municipio hasta tanto se expida la Justicia, con todas estas medidas que estamos cuestionando porque son totalmente inválidas” y concluyó que “hasta tanto esto no se confirme, nosotros vamos por el camino de la Justicia”.

Los concejales

El concejal que fue designado como Intendente interino de la localidad de El Hoyo, César Salamín, apuntó contra la decisión de Arcioni de intervenir el Municipio, al afirmar que, “no es autoridad para intervenir. No es facultad de él eso, no se quien lo asesora”, dijo al tiempo que agregó que “las facultades del Concejo son indelegables”.