Gustavo Sastre cargó contra Arcioni por su inacción ante los temas urgentes

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, cuestionó duramente al gobernador Mariano Arcioni, al afirmar que hay situaciones urgentes que deben ser enfrentadas “con trabajo y seriedad”, dijo al señalar que durante el conflicto pesquero del último fin de semana lo dejaron solo, “nadie puso la cara ni se preocupó por lo que ocurría”, dijo en diálogo con LU20 expresando que luego cuando salió la conciliación obligatoria que descomprimió la situación, todos se apuraron para adjudicarse el resultado.

“Algunos temas no se están abordando de la manera correcta”, afirmó Sastre sobre la gestión de Arcioni y que resulta grave que algunas de las “figuras políticas que hemos tenido respaldo popular de la gente, terminamos siendo subestimadas por él”.

Sastre no ocultó su malestar con el titular del Ejecutivo Provincial de quien dijo que en pleno conflicto pesquero llamó a Arcioni, al menos cinco veces y jamás lo atendió.

Gobierno ausente

El Intendente de Puerto Madryn cuestionó que el Gobernador se haya excusado de hacer frente al conflicto porque se trataba de un reclamo nacional. “Yo aquí no estoy para decir lo que la gente tiene ganas de escuchar, estoy para afrontar los problemas, sean particulares del Municipio o no. No dejo de involucrarme, porque son personas con las cuales convivo, a las cuales represento como jefe político de la ciudad, y a las cuales muchas veces, también, les pedimos que acompañen”.

“No tengo ningún tipo de duda de que si hubiésemos estado a un par de meses de un acto electoral, hubiesen estado todos complaciendo a los trabajadores y viendo de qué manera los podrían acompañar. Entonces, me parece muy ingrato para la gente no acompañarlos cuando realmente lo necesitan”.

Sastre expuso la ausencia del Estado provincial en la resolución de los problemas y advirtió que la ciudadanía interpreta claramente estos gestos del Gobierno, y “lo más grave es no afrontar los problemas cuando y como hay que afrontarlos”, sentenció.

Tomando distancia

“Indudablemente, estamos por dos caminos separados y distintos, mi manera de hacer política tiene una forma muy diferente”, afirmó Sastre al tiempo que agregó “hemos acompañado y caminado muchísimo para que el Gobernador esté en el lugar que está. Pero después nos encontramos con otro tipo de actitud, y hasta diría que cuesta reconocer que es la misma persona con la que se caminó”.

El intendente reclamó públicamente que Arcioni “jamás vino por esta ciudad, donde se lo vio solo en el acto de mi asunción”, dijo y remarcó que no se arrepiente de haber hecho campaña juntos, “lo que se hizo fue lo que en su momento se creyó que correspondía y teníamos la convicción de que era lo mejor. Indudablemente, creo que somos varios los que hoy nos encontramos con una situación adversa a lo que pensamos en ese momento”.

“Yo las cosas las digo de frente con nombre y apellido, y otras personas no. Y así estamos como estamos, gracias a ese tipo de actitudes”, sentenció Gustavo Sastre evidentemente molesto por la falta de acompañamiento del gobernador Arcioni.