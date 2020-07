Gazzera: “No vamos a comprometer aumentos que no podamos pagar”

El secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete de Rawson, Carlos Gazzera, rescató la voluntad de los gremios que “fueron solidarios y se pusieron a disposición de la gestión” municipal que conduce el intendente Damián Biss, para “poder cumplir con la prestación de los servicios” y superar, progresivamente, la crisis político-institucional de Rawson, ocurrida el año pasado. El funcionario municipal participó este jueves de una mesa de diálogo directo con los representantes sindicales de EMA, SOyEAP, y UPCN, en el Centro Cultural “José Hernández”

Impedidos, por dictamen del Ministerio de Trabajo de Nación, de las discusiones paritarias -en virtud de evitar contactos próximos entre sujetos para contrarrestar los efectos del coronavirus-, el municipio, con los recaudos pautados por protocolo sanitario, dispuso continuar con el diálogo abierto y maduro de cara a los gremios.

El encuentro, desarrollado en el auditorio del complejo cultural y con la presencia también del director General de Despacho y Recursos Humanos, Leopoldo Zanelli, fue la continuidad de la primera charla iniciada hace unos meses donde el Ejecutivo y gremios sellaron el cronograma de pago del medio aguinaldo. “Respondimos algunas inquietudes surgidas en aquella reunión”, explicó Gazzera.

“Los gremios comprenden la situación del municipio”, comentó el secretario de Gobierno, al destacar que las conversaciones se desarrollan en un ámbito donde “las relaciones institucionales son cordiales”, a pesar del contexto. En sintonía con lo manifestado en reiteradas oportunidades por el intendente Biss, Gazzera esgrimió: “Estamos muy contentos con la actitud del empleado que fue solidario con la gestión. Y a pesar del atraso importante que tenía en el cobro de sus haberes, se puso a disposición y gracias a ese gesto, la municipalidad está cumpliendo con la prestación de los servicios”.

El funcionario repasó los compromisos cumplidos “ajenos a esta gestión”, a partir del “esfuerzo presupuestario”, priorizando el bienestar de los trabajadores. “Progresivamente, y por fortuna, pudimos resolver cada una de las responsabilidades”, manifestó.

Previsibilidad

Aceitado el diálogo entre las partes, “apuntamos a armar un temario para avanzar con todos los gremios, ponernos de acuerdo, y como municipio daremos las respuestas pertinentes a cada caso de acuerdo a la existencia de recursos” en cada ítem planteado, comentó el secretario municipal.

“El deseo de todo trabajador es mejorar su situación -indicó Gazzera-, pero el presente económico de la municipalidad es muy difícil. La pandemia generó que la recaudación fiscal baje considerablemente, los estatales no están cobrando en tiempo y forma, el comercio local está colapsado, lo que hace que repercuta en la economía municipal. Somos responsables de la situación, y no vamos a comprometer aumentos que no podamos cumplir a futuro”, reflexionó.

“Garantizamos la previsibilidad en el pago de los haberes, y eso no lo vamos a poner en riesgo. Debemos ser cautelosos en la toma de decisiones, pero no quita que podamos dar soluciones a otras cuestiones que afectan a los compañeros municipales”, añadió.

Carrera

Durante el encuentro, los gremios coincidieron en agilizar la conclusión del Convenio Colectivo de Trabajo. En la Municipalidad “no tenemos carrera administrativa, hay secretarías que no tienen organigrama funcional, no hay jefatura de divisiones, departamentos, direcciones; se subrogan en forma ficticia categorías que no están en ningún lado”.

En este sentido, “para poner en práctica un convenio colectivo de trabajo, entiendo que primero tenemos que tener las reglas del juego claras, que haya carrera administrativa, que se puedan concursar los cargos. Y esta situación se plantea en todas las secretarías del Ejecutivo. Hay un compromiso del municipio y gremios para poder trabajar, y antes de fin de año tener los organigramas en cada una de las áreas”.

Diálogo fluido

Por el lado gremial, uno de los referentes de EMA, Samuel Vargas, valoró la apertura municipal para buscar soluciones a temas inherentes a las condiciones laborales de los trabajadores.

“Todos los gremios coincidimos en que el empleado municipal necesita un aumento, y debido a la situación que estamos atravesando, precisamos una recomposición salarial urgente”.

Además de la vestimenta para el personal de las áreas específicas operativas de la Municipalidad, “estamos interesados en abordar el convenio colectivo de trabajo. No nos falta mucho para terminarlo. Esperemos que estas reuniones lleguen a buen puerto y haya beneficios para los trabajadores”.

Otro de los exponentes de EMA, Pablo Copa, calificó como “positivo” el encuentro. Y rescató que “tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo municipal”, lo que “nos permite solucionar algunos temas que venían atrasados”.

“Esperamos con expectativas estos encuentros, habida cuenta el año anterior fue pésimo para nosotros”, describió.