¿Gaich se irá al futbol ruso o espera por un mejor destino?

El joven delantero de San Lorenzo de Almagro, Adolfo Gaich, figura del Futbol Argentino y de la Selección Argentina Sub23 campeona Panamericana, tenía un pie fuera del “Azulgrana”.

El CSKA de Moscú, Rusia, tenia acordada condiciones con “El Ciclón”, pero el futbolista, expresó condiciones que ponen en su duda su pase. Al parecer, no quisiera emigrar a esa liga, sabiendo que existen posibilidades de clubes europeos y de mayor roce futbolístico.

El futuro del goleador es incierto

El CSKA de Moscú, espera por Adolfo Gaich, el “9” figura del futbol argentino, de San Lorenzo de Almagro y una de las mejores apariciones de los últimos tiempos en la Argentina.

El club ruso, hizo una oferta a San Lorenzo por €8,5 millones netos para “El Cuervo” por el 80% del pase, mientras que el ‘Ciclón’ se queda con el 20% restante. Parecía redondo para todas las partes, menos, para el jugador.

Al parecer, Adolfo, solicitó €1,5 millones por año en un contrato hasta 2024, condición que los rusos no aceptarían, pretendiendo que la firma sea por cinco años. El punta habría puesto esta condición para que el pase se caiga: no quiere ir a Rusia.

Se indica a la vez que el jugador sabe que está rondando un posible interés del Sheffield United de la Premier League y alguno deslizó Aston Villa. También, aunque no trascendió el equipo, se habla de un equipo de la Serie A; es decir, ambas ligas más importantes desde lo futbolístico y con mayor visibilidad que la rusa.

A todo esto, habría una disputa entre los tres representantes del talentoso delantero que se miden intereses y buscan tener mayor injerencia en la decisión del jugador.

Lo que es claro, es que Adolfo Gaich queda libre en junio de 2021 y, si no renueva, San Lorenzo podría perderlo a cambio de nada; por lo que rápidamente habrá que acordar.