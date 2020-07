Franco Giorgetti renovó con Gimnasia por dos temporadas más

El jugador Franco Giorgetti, es el segundo en arreglar su continuidad con Gimnasia de Comodoro Rivadavia de cara a la próxima Temporada de la Liga Nacional.

Tras confirmarse la semana pasada la renovación del capitán Diego Romero, “El Verde” se asegura al alero, que explicó: «estoy muy contento de poder continuar en el club».

El 2° en confirmar: Giorgetti

El basquetbolista Franco Giorgetti llegó a Comodoro Rivadavia para la temporada 2017/18, luego de jugar siete temporadas en Peñarol de Mar del Plata, donde inició su camino en Gimnasia, bajo la conducción técnica de Martín Villagrán.

Luego de tres años vistiendo la camiseta del «Verde» en gran nivel, este lunes se confirmó su continuidad para las próximas dos temporadas. En ese sentido, expresó: «Estoy muy contento de seguir en el club y en la ciudad. Poder continuar con este proyecto fue mi idea prioritaria desde que se dio por finalizada la temporada».

El jugador detalló que dialogó con el entrenador Villagrán en los últimos días. En esa charla, «ambos manifestamos la idea de continuar la próxima temporada. Eso me dio tranquilidad, porque cuando hay interés de todas partes se hace más fácil decidir. Después quedó todo entre mi agente y la dirigencia. Con Diego (Romero) también estamos en contacto permanente. Estoy contento por él y su renovación, creo que es de la casa y de su continuidad no se iba a dudar, va de la mano con este proyecto y es una parte importante».

Asimismo, Giorgetti remarcó que «el motivo principal por el cual decidí seguir es que tengo la sensación de que estamos cerca de lograr algo grande con el club. Esa es mi motivación. Estoy muy a gusto con la gente que me rodea, mis compañeros, el cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigencia, hinchas. Toda la gente que hace que este club sea ordenado. Solo hay que seguir trabajando para dejar a Gimnasia bien alto, como lo venimos haciendo».

En la última temporada de la Liga Nacional 2019/2020, el chaqueño promedió 10.3 puntos, 5.6 rebotes, 1.6 asistencias, 1.1 recupero en 19 encuentros disputados. Bajo este marco, puntualizó: «siento que le doy cosas al equipo. Tengo mis momentos, como cada integrante del plantel. Tenemos un sistema que permite eso, con roles definidos pero cada uno tiene su momento y su partido».

Con respecto a su nivel de juego, el alero de 27 años siente que puede «seguir creciendo, no tengo dudas. En Gimnasia encontré una confianza estable, con momentos buenos y malos como es normal en un jugador, pero siempre se sale sumando trabajo y eso es lo que hago durante todo el año».

El jugador se muestra entusiasta con el armado del plantel y también pensando en el regreso de los entrenamientos cuando se flexibilice el aislamiento preventivo por la pandemia mundial. «Necesitamos ponernos a trabajar con el grupo. Ojalá sé pueda armar el mejor equipo posible, seguir compitiendo en los puestos de arriba y lograr la mejor química posible con los jugadores nuevos que se incorporen».

Actualmente, Giorgetti se encuentra trabajando la parte física en Comodoro Rivadavia «con los elementos que pude traerme del gimnasio del club. Hay días y días, a veces con ganas y otros no tanto, pero tratando de sumarle algún estímulo al cuerpo de la forma que sea. Ojalá pronto se habiliten los clubes para poder utilizarlos», sentenció.