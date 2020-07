Esquel rechazó el préstamo de 21 millones de pesos a través del Fondo Fiduciario

Días atrás desde la Municipalidad de Esquel se había adelantado la posibilidad de no aceptar el dinero que le correspondía a la ciudad por el préstamo del Fondo Fiduciario. En tanto que ayer se confirmó esta postura y la localidad cordillerana, no aceptará los 21 millones que le iba a prestar el Gobierno Provincial.

Esto se dio luego de un análisis sobre las repercusiones que tendría recibir estos fondos que luego tendrán que ser devueltos al Poder Ejecutivo chubutense. En el documento a través del cual se anunció esta postura, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato indicó que “analizando las cláusulas y condiciones de dicho préstamo, junto a mi equipo de trabajo hemos concluido que dada la situación económico-financiera de la Municipalidad de Esquel, en este momento no resulta conveniente tomar una deuda tan importante. Debido a la complejidad y la incertidumbre a nivel económico y social generado por la pandemia de Covid-19”.

Además, el Jefe comunal de la ciudad cordillerana recordó que “ya hemos pagado el aguinaldo en su totalidad en una sola cuota el 18 de junio pasado, antes del Día del Padre. Eso lo pudimos cumplir y ahora estamos afrontando con muchas dificultades el pago de salarios que hasta el momento lo estamos haciendo a término y pagando el cien por cien de los sueldos”.

Fundamentos del rechazo

Al respecto, vale destacar que la posibilidad de cumplir con estas obligaciones representó un alivio para la Municipalidad de Esquel y fue lo que hizo tomar la determinación de rechazar el préstamo por 21 millones de pesos.

Otro de los factores que llevó al rechazo, fue la condición impuesta para la devolución del dinero. Si bien se estableció una tasa baja (0,1%) se agregó además un ajuste de acuerdo al índice de inflación y en el contexto actual de pandemia y sus consecuencias económicas, las proyecciones inflacionarias no son alentadoras.

Consultado al respecto el secretario Matías Taccetta, ratificó que con esas cláusulas “no estábamos en condiciones de atarnos a ese costo, era un préstamo atado a la inflación con condiciones muy variables”.

Taccetta confirmó que la definición fue informada al Ministro Antonena.