Enérgico rechazo de los trabajadores judiciales a un posible techo de sus haberes

El gobernador Mariano Arcioni confirmó ayer que desde el Poder Ejecutivo están avanzando en un plan para ponerle un tope a los salarios más altos de la Administración Pública. Desde diversos sectores no tardaron en salir a rechazar esta posibilidad por lo que implicaría para aquellos empleados que tienen salarios que están por encima de los haberes que percibe el mandatario, que sería el techo.

Los empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) rechazaron lo esgrimido ayer y denunciaron que ese tipo de políticas fueron las que “pusieron en crisis a la Provincia. Siempre denunciamos que acá hay una aplicación de la doctrina del shock, a partir de ir generando deuda pública por no cobrar impuestos a los grande capitales”.

En un diálogo con El Diario, José Luis Ronconi, referente del SiTraJuCh dijo que “ya denunciábamos al principio de todo este conflicto que había una aplicación de la doctrina de shock, que significa poner en crisis a una sociedad para que en medio de ese caos se puedan aplicar políticas que la sociedad rechazaba. Este es el caso del ajuste que está proponiendo el Gobierno Provincial, este es el caso de la megaminería o de la entrega de la caja de jubilaciones a la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social)”.

“No somos los trabajadores los responsables. Por otra parte, lo que se cobra en el Poder Judicial es producto de una ley votada por unanimidad en la Legislatura Provincial, donde se reconoció que era un derecho adquirido de los trabajadores y que hacía una justa distribución del ingreso en el Poder Judicial”, apuntó Ronconi.

Por último, remarcó que “de ninguna manera vamos a aceptar este tipo de quitas o techos salariales. Deberíamos estar discutiendo que todos hemos perdido un 11% desde enero a esta parte por inflación y sin embargo todavía no se nos garantiza ni siquiera el cobro en tiempo y forma de nuestros salarios, debiéndonos entre dos y tres meses y medio según las fechas de nuestros ingresos. La situación es calamitosa y Arcioni sigue demostrando una negligencia absoluta y si va por ese camino va a ser el único responsable de que se prenda fuego la Provincia”.