En Usuahia pudieron abrir, pero en El Calafate no

Mientras que los fueguinos pudieron volver a caminar por el bosque más austral del mundo, el Parque Nacional Tierra del Fuego, que abrió sus puertas al público local; la vuelta de la actividad turística en El Calafate, prevista para este fin de semana, quedó postergada a raíz de la aparición de diez casos de coronavirus.

En Ushuaia

De esta forma, el de Tierra del Fuego se sumó al Lanín, el Nahuel Huapi, Los Alerces e Iguazú en la lista de parques nacionales reabiertos para el turismo local.

El intendente del área protegida nacional, Marcelo Ochoa, detalló que hasta el 30 de septiembre el acceso al Parque Nacional será gratuito, y «aquellos que lo visiten deberán cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por protocolo, como así también seguir las recomendaciones de seguridad referidas al invierno».

«El protocolo también establece los senderos habilitados, que son similares a los que todos los inviernos se encuentran abiertos, es decir sendas cortas que no tengan mayor dificultad», agregó el administrador del Parque Nacional del Fin del Mundo.

Tras la reunión del lunes entre el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, la intendencia del área protegida elaboró un protocolo operativo, con el aval del Comité Operativo de Emergencias provincial y de la Coordinación de Gestión Integral del Riesgo de la APN con el fin de habilitar el uso público para los residentes locales.

En El Calafate

Mientras tanto, en El Calafate, donde la gran mayoría de los prestadores cuenta con protocolos aprobados, habían proyectado realizar una experiencia piloto de reapertura turística para este fin de semana y sólo para pobladores de Santa Cruz, pero el miércoles último, a raíz de la aparición de diez casos de coronavirus, comenzó a evaluar la posibilidad de no recibir turistas locales.

Finalmente, la ministra de Producción, Silvina Córdoba, luego de reunirse con el secretario de Turismo de El Calafate, Oscar Souto y varios concejales de esa ciudad expresó: “Teníamos previsto realizar este fin de semana una apertura intra-provincial por un período breve de diez o 15 días, pero frente a la aparición de casos en Río Gallegos y en El Calafate decidimos postergar esa apertura”; añadiendo que “esta decisión fue consensuada con el Ministerio de Salud provincial”.

“Entendemos la necesidad de El Calafate y sabemos que su principal fuente de ingresos es el turismo, pero la variable para la toma de decisiones son los indicadores de salud, porque la idea es que una vez que abramos la actividad vayamos avanzando y no retrocediendo”, remarcó la funcionaria.

Por último, Córdoba adelantó que la cartera a su cargo está diseñando una línea de créditos blandos para aquellos prestadores turístico que no calificaron para recibir las ayudas de los Gobiernos nacional y provincial.