En Sub-12, Máximo Peralta fue el campeón

Días atrás, en modalidad virtual, se disputó el II Circuito Internacional “Cordillera de los Andes – Copa Territorio del Jaguar”, certamen de Ajedrez con importante participación de jugadores.

Por parte de la provincia del Chubut, la gran actuación estuvo dada por el jovencito de Trelew, del Club Capablanca, Máximo Peralta. En categoría Sub-12, el pequeño logró consagrarse como campeón.

Peralta se quedó con la «Copa Territorio Del Jaguar »

Siendo uno de los jugadores más activos de la provincia, el talento trelewense de 11 años Máximo Peralta, sigue dando que hablar en las competencias virtuales que se vienen desarrollando en la plataforma de Lichess.

Durante el fin de semana el jovencito participó del Torneo Cordillera de los Andes “Copa Territorio del Jaguar”, en una competencia en la que el trelewense jugó de igual a igual frente a cualquier oponente, este tiempo de cuarentena le ha beneficiado de gran manera, ya que le dedica al juego, después de sus entrenamientos virtuales de fútbol y de hacer las tareas de la escuela, más de 4 horas por día.

Ha representado cientos de veces al Capablanca, al Taller Municipal y forma parte del equipo provincial de primaria en los torneos escolares. También se suma a las competencias abiertas y para adultos, donde en algunas oportunidades derrotó a maestros FIDE y alguna que otra vez también a Maestros Internacionales.

Con un ELO STÁNDAR de apenas 1296, no demuestra para nada su fuerza de juego. Dentro de su palmarés, se destacan un octavo puesto en un campeonato argentino, campeón provincial en categoría sub 8 y sub 10, ganador de varios torneos abiertos locales, y no menos importante, el ascenso a la primera categoría de la ciudad con apenas 10 años durante fines del 2019.

En lo que respecta al torneo, en la primera edición del mismo, se había ubicado en 5to lugar con 7.5 puntos de 10 en juego y según él, consideró que podía llegar más lejos. Y vaya si lo consiguió, ya que en esta oportunidad, logró campeonar al realizar 8 de 9 puntos posibles.

Una gran performance teniendo en cuenta que participaron en la categoría nada más y nada menos que 141 chicos de 18 países de Latinoamérica y España, siendo la categoría más numerosa. El tiempo de reflexión de las partidas era de 4 minutos con 2 segundos de incremento por jugada.