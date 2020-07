En el primer semestre cerraron 155 comercios en Madryn

Uno de los termómetros de la situación comercial es el registro de la cantidad de altas y bajas de habilitaciones comerciales tramitadas ante la Secretaría de Hacienda municipal; no obstante, se trata de una cifra que podría ser mayor, teniendo en cuenta que para solicitar la baja en la habilitación de un comercio o empresa, es necesario estar al día con las obligaciones, algo que seguramente no ha sucedido en un total del circuito local, considerando el escenario que enfrentan los pequeños y medianos emprendedores.

Durante los primeros cinco meses de 2020, las bajas de habilitaciones en Puerto Madryn fueron 155, una cifra no menor en una ciudad con poco más de 130 mil habitantes, donde el efecto de la pandemia se hizo notar, a partir de la restricción de actividades y la caída generalizada del consumo.

Un marzo “para el olvido”

En este sentido, el indicador más llamativo tiene que ver con el comportamiento de las habilitaciones para el mes de enero: fueron dadas de alta un total de 81, mientras que un 38 se constituyeron como bajas.

Al mes siguiente, las altas contabilizaron 59 y las bajas 19; pero en el mes de marzo, la cifra de habilitaciones comerciales fue de 21, mientras que las bajas se ubicaron en 35, un 60% más.

“¿Quién me ha robado el mes de abril?”

Considerando que la cuarentena o Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzó alrededor del 20 de marzo, la restricción de actividades se vio reflejada en el mes de abril, con solo 9 altas de habilitaciones comerciales y 34 bajas, mientras que en el mes de mayo, las altas fueron 30 y casi la misma cantidad, 29, fueron las que se dieron de baja.