En dos semanas se conocería si Juan Luis Ale es culpable de abusar de dos menores

El lunes próximo comenzarán a declarar los testigos citados en la causa judicial que tiene como imputado al ex comisario Juan Luis Ale, acusado de abusar sexualmente a dos menores de edad. En los últimos días se había pedido que prescriba la acusación, pero el tribunal no hizo lugar a esta solicitud y el proceso continuará conforme a los plazos establecidos.

En este contexto, El Diario dialogó con Alejandra Hernández, fiscal a cargo de la acusación, quien precisó que el próximo lunes 3 de agosto comienza la ronda testigos para que se produzcan las declaraciones testimoniales ante el tribunal y que se brinde todo el material probatorio que se ha podido recabar hasta el momento.

Una semana de testigos

“Esa ronda de testigos va a llevar toda la semana, es decir del 3 al 7 (de agosto). Y si llegamos con esa producción de testigos, el día 7 serán los alegatos de clausura. En esa audiencia lo que vamos a tratar a través de la Fiscalía es acreditar los hechos que se le vienen imputando desde el inicio de la investigación”, explicó Hernández.

Al respecto de esto último, vale recordar que al ex diputado y ex jefe de la Policía del Chubut está acusado por supuestos hechos de abuso sexual contra dos menores de edad, en el período comprendido entre 1998 y fines de 2001.

Resolución del tribunal

Una vez concluidos los alegatos, lo cual está previsto que ocurra el próximo viernes 7 de agosto, el plazo que tiene el tribunal para determinar la culpabilidad o la inocencia de Ale es de cinco días hábiles. En esta semana, los jueces evaluarán si las pruebas alcanzaron o no para acreditar los hechos por los cuales se lo imputó. Esto quiere decir que en unas dos semanas se definiría finalmente la culpabilidad o no de Ale.

En tanto que la fiscal remarcó que “si es culpable, seguimos a la segunda etapa, que es el juicio de cesura de pena en donde se deben producir pruebas para establecer a cuánto se va a condenar”.

Por último, Hernández hizo referencia al pedido de la defensa del imputado que solicitó la prescripción de los hechos, lo cual fue denegado. “El tribunal, por mayoría, resolvió no hacer lugar al planteo del defensor, ponderando los intereses en juego. Esto es los derechos del imputado, los derechos de dos víctimas al acceso a la Justicia y el interés superior del niño. En este caso el tribunal resolvió darle mayor prevalencia a ese interés superior del niño, que estaba vigente al momento en el que ocurrieron los hechos porque las víctimas eran menores de edad”, enfatizó.