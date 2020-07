En Colan Conhue denuncian negligencia y maltrato de autoridades provinciales

Los vecinos de Colan Conhue permanecieron durante cinco días sin suministro eléctrico ni agua, en medio de la pandemia y de uno de los inviernos más crudos que atraviesa la provincia de Chubut.

Tras la rotura de uno de los generadores “y otro que se encuentra averiado hace ya 8 meses”, uno de los habitantes de la comuna denunció negligencia, falta de respuesta e incluso insultos por parte de quienes deben garantizar los servicios básicos a los 300 vecinos y vecinas que allí conviven.

Acusando falta de respuestas por parte de funcionarios provinciales, uno de los lugareños comenzó a recorrer casas con provisiones de agua limitadas para los habitantes, en una localidad en la que días atrás, la nieve superaba los 40 centímetros de altura.

A la buena de Dios

Al respecto, uno de los trescientos vecinos de la comuna que hasta hace dos días se encontraba sin agua ni electricidad, David Daut, comentó en diálogo con El Diario que “primero estuvimos tres días sin luz, después un día y medio y luego sin suministro de luz ni de agua” y explicó que “esto es algo que se venía esperando porque teníamos un motor que andaba muy mal, el otro estaba fuera de servicio hacía 8 meses; sabíamos que en cualquier instante iba a pasar esto”.

“No trabajan y cobran mucha plata”

Consultado sobre la asistencia recibida por parte de autoridades locales y provinciales, el vecino confirmó que les aportaron un generador “pero tenemos entendido que es alquilado, no queda fijo acá en la localidad” y advirtió que “lo que pasa es que uno quiere hablar con ellos y lo primero que hacen es salir a insultarnos; no nos han brindado una respuesta, y la gente de la usina no está nunca en el lugar de trabajo, es algo que vemos, no están nunca; los motores están solos, cobran mucha plata y no nos dan ninguna respuesta, solamente se enojan”.

“Preferimos que no nos cuiden”

Para los 300 vecinos y vecinas que viven en Colan Conhue, la interrupción del suministro de luz y, consecuentemente, de agua potable, no es algo nuevo y dataría de hace incluso dos años: “Siempre tenemos este problema, los motores son viejos, están destruidos. Y si nos quedamos sin luz nos quedamos sin agua. Ahora, con la pandemia, nos están diciendo que nos quedemos en casa, que ‘el gobierno nos cuida’, y la verdad es que no sabemos de qué manera nos están cuidando porque sin luz, sin agua desde hace dos años, preferimos que no nos cuiden más”, expuso Daut.

“Pedimos lo básico y nos insultan”

La permanencia del generador que permite a los habitantes de la comuna satisfacer sus necesidades básicas es un misterio; consultado al respecto, el vecino reconoció que “no tenemos idea” de cuánto tiempo podrán utilizarlo, “ya que no hemos podido ni hablar con el Intendente, menos aún con la gente de Rawson; no nos atienden, y cuando vamos a la usina se enojan y nos insultan; no quieren escuchar, no quieren explicar, se hace cansador porque no nos dan ninguna respuesta, lo único que estamos pidiendo es lo básico”.