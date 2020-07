En Chubut siguen tratando el protocolo para volver a clases

Aún sin confirmación de una fecha probable para la vuelta a clases en la provincia, se realizó este martes 21 el segundo encuentro del Consejo Asesor en Rawson, donde los representantes del Ministerio de Salud hicieron hincapié en la responsabilidad social de cada individuo en este contexto de pandemia e insistieron con la necesidad de que se utilice barbijo y se cumpla con el distanciamiento social como medidas básicas de prevención.

De esta manera, representantes de los Ministerios de Educación y de Salud y de los gremios que nuclean al personal auxiliar y docente, volvieron a reunirse para continuar con el análisis del protocolo jurisdiccional para el retorno a clases presenciales, a fin de introducir las modificaciones que se consideren pertinentes.

Sin protocolo ni fecha

La redacción de un protocolo es una instancia obligatoria que todas las provincias deben presentar ante el Ministerio de Educación de la Nación. El documento tendrá aplicación en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de la provincia.

El documento no establece una fecha probable de regreso, ni tampoco es su función, aseguraron desde el Ministerio, aclarando que lo que debe fijar son las pautas mínimas necesarias a cumplir y un ordenamiento de las acciones que se deben llevar adelante para el regreso de las clases presenciales.

En el encuentro de este martes, los representantes del Ministerio de Salud, Sebastián Restuccia, Paula Martínez y Maite Stemberg, se explayaron sobre tres aspectos fundamentales para evitar el contagio: distanciamiento, uso de tapaboca y vigilancia de la población para actuar ante el menor síntoma.

Al mismo tiempo, durante las dos horas que duró la reunión, subrayaron la importancia de que la población entienda que las medidas de cuidado no deben abandonarse, más allá de que se reporten casos o no.

“En esta pandemia tiene un rol preponderante la responsabilidad de cada uno, porque nuestra imprudencia como individuos puede afectar a muchos. Días atrás, en Playa Unión, observé situaciones que son inadmisibles: grupos de adolescentes compartiendo el mate en la rambla, familias que caminan sin tapaboca y sin cuidar el distanciamiento. Esas situaciones no pueden ocurrir, por eso debemos apelar a la responsabilidad de cada uno”, insistió Restuccia.

La distancia mínima requerida entre personas es de 1,5 metros, recordaron, como también la necesidad de utilizar el tapabocas o barbijo, que cubran plenamente nariz y boca, tanto para circular en la vía pública como para compartir ambientes en las que se encuentran otras personas.

En la reunión estuvieron presentes además de Restuccia, López y Stemberg, Gerardo Carranza, de Sitraed; Miguel López, de Soyeap; Gerardo Quiroga, de UDA; Santiago Goodman, de ATECh; Alejandro Krebs, de UPCN; Mónica Balmaceda, de SADOP y Walter Casanova, de AMET. Por el Ministerio de Educación lo hicieron, Miguel Acosta, Silvia Reinoso y Juliana Mairal.

El consejo asesor volverá a reunirse el próximo miércoles 29, en Rawson.