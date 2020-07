Emergencia climática: Gendarmería trabaja en la zona desastre

Desde hace dos días, Gendarmería Nacional lleva adelante el rescate y asistencia a pobladores aislados por la nieve en Cushamen y parajes de la Meseta y Cordillera. En las próximas horas llegará un generador de energía, forraje y leña. Este lunes, gracias un operativo organizado por el Ejército se lograría llegar a los parajes aislados vía aérea.

Gracias a la logística del Ejército y Fuerzas Federales, con el apoyo del personal de Vialidad se realiza el rescate de pobladores aislados por la nieve y se asiste a familias en la zona de desastre.

En las últimas horas se organizó un operativo para el envío de leña, fardos de alimento para el ganado y un generador para la comuna de Cushamen, que lleva más de una semana sin energía eléctrica, y este sábado último el gobernador Mariano Arcioni habría decido subir a la aeronave dispuesta por el Ejército una comitiva para que atienda las demandas en la zona.

Mientras tanto, gracias a la solidaridad de trabajadores estatales e intendentes de diversas localidades se envían víveres y ropa de abrigo para asistir a las familias aisladas por el temporal de nieve.

Rescate

Tras la intensa labor de tres días de trabajo para abrirse camino, personal de Gendarmería Nacional logró llegar a la Escuela 60 donde había personas aisladas. La nieve nos llegaba a la cintura, tuvimos que llegar a pie porque los vehículos no podían ingresar.

Este domingo se pudo asistir a tres pobladores gracias al esfuerzo y los vehículos disponibles de la Gendarmería Nacional, y la predisposición de los trabajadores de Vialidad Provincial que prestan servicios en la zona, quienes estaban en retención de servicios porque no cobran sus sueldos en tiempo y forma, pero aun así se solidarizaron con los vecinos de la zona

Falta de planificación

“Sin agua, sin gas, sin leña, sin energía eléctrica, sin internet, aislados, incomunicados totalmente, desde hace una semana”, relata un vecino de Cushamen que logró comunicarse con un familiar.

En el mismo sentido se expresó en redes sociales, el hijo de Ricardo Millahuala, el Jefe Comunal de Cushamen, quien transcribió lo expresado por su padre. “Hoy salí a las 8 y la máquina ya había salido camino a Maitén, lo alcanzamos en lo de Huanquilef y de ahí regresamos para ir a Ranquil, nos juntamos con la otra máquina y encaramos para esa zona, se trabajó siete horas, pero aun así no pudimos llegar a destino. La nieve en parte 1,30 y en otra nieve volada 1,50. Una motonieve salió para el lado de Tropezón para ver cómo se encontraban los pobladores, ya se hizo tarde y no se podía seguir. Se dejaron las máquinas para mañana volver a encarar. Hoy se recibió muchísimas donaciones que llegaron de diferentes puntos de la provincia y aun vienen otras en caminos, la gente solidaria como siempre aportando su granito de arena, que en esta situación es muchísimo, estamos muy agradecidos”, dijo el Jefe Comunal a su hijo en una comunicación entrecortada.

Desde la localidad sospechan que la demora en el envío del generador esté asociada con el arribo a la zona del gobernador Arcioni. “Espero, y esta es una opinión propia -dijo el hijo de Millahuala- que no lo hayan demorado solo para sacarse la foto, ya que el pueblo lleva 6 días sin luz”.