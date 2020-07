Eliceche contra Arcioni: “Vemos una gestión vacía de contenido y de conducción”

El diputado Carlos Eliceche se ha convertido en uno de los principales referentes del sector opositor dentro de la Legislatura de Chubut. De hecho, durante los últimos días ha esgrimido cuestionamientos contra las autoridades del Poder Ejecutivo y planteó reparos contra la administración de Mariano Arcioni.

Sobre las últimas declaraciones públicas del ministro de Seguridad, Federico Masoni, vinculadas a los “transas” en algunos de los barrios de Trelew, Eliceche dijo, en una entrevista con AzM Radio, que “es otro de los excesos a los que nos tiene acostumbrados el ministro Massoni. Permanentemente quiere tener una visualización de su accionar a través de hechos desacertados. No es la primera vez que se ve apuntado u objetado por algún dicho o algún hecho”.

En otro orden, el legislador del Frente de Todos se refirió al distanciamiento que se evidenció en las últimas horas entre el gobernador Mariano Arcioni y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. En este sentido, el diputado madrynense consideró que “hay una falta de conducción en esta gestión provincial, no es ninguna novedad. Vemos una gestión totalmente vacía de contenido y conducción”.

Llegada de Touriñán

Sobre la llegada de Javier Touriñán a la Secretaría General de la Gobernación, el representante del Frente de Todos en la Unicameral provincial destacó la experiencia que tiene su ex compañero de fórmula cuando Eliceche aspiró a ser electo como titular del Poder Ejecutivo de Chubut.

“Creo que va a ser un funcionario destacado. El tema es que le den las facultades y lo dejen trabajar como sabe trabajar y como le gusta trabajar a Javier Touriñán. Es una persona de palabra, es una persona seria y que indudablemente si lograran que se hagan las cosas como él aplicará su impronta, puede ser el punto de partida para poder remontar esta difícil situación, pero hay que ver cómo se dan los hechos de acá en adelante”, apuntó el diputado.

Más críticas al Ejecutivo

En la continuidad de sus críticas para con el Poder Ejecutivo, el legislador del Frente de Todos dijo: “Hay ministerios que uno no sabe que existen, por su inoperancia. Otros que están signados por la corrupción, como ha sucedido con el Ministerio de Familia”.

En contrapartida, indicó que “uno ve la lucha que tiene el ministro de Salud (Fabián Puratich) también en plena soledad ante esta pandemia, sin recursos y sin pagarle a los trabajadores. Entonces vemos en la figura de Javier (Touriñán) alguien que puede aportar y puede sumar mucho”.

“La crisis la pagan los trabajadores”

Al ser consultado sobre las complicaciones económicas y la realidad que están viviendo los trabajadores públicos, Eliceche sostuvo que “nunca se sabe lo que va a pasar en esta Provincia porque no hay un plan de gobierno, no hay una gestión, no hay diálogo. Entonces es imposible saber qué es lo que pasa porque hay temas que surgen como tapa de diarios o anuncios del Gobernador que a los dos días dejan de ser noticia”.

“Lo único que sí tenemos en claro es que toda esta crisis la están pagando los trabajadores y la está pagando la provincia de Chubut”, apuntó el diputado.