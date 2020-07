El STJ dispuso la restitución del Intendente de El Hoyo

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso la restitución del Intendente de El Hoyo. Consideró que no hay fundamentos que justifiquen la remoción de Rolando Pablo Huisman, y resolvió que debe proseguir la investigación por los supuestos permisos de circulación apócrifos.

Los magistrados entendieron que no existen elementos mínimos que justifiquen la drástica decisión adoptada por el Concejo Deliberante de El Hoyo, y no advirtieron en modo alguno que “la convocatoria de vecinos” a la que aluden, represente un entorpecimiento por parte del Jefe comunal.

El Superior Tribunal considera que “es ostensible la inconsistencia que se evidencia en la causa de entorpecimiento invocada” y remarcan que la trascendencia institucional del caso requiere de fundamentos que no fueron debidamente acreditados.