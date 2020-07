El SOMU afirma que no cederá en su reclamo

Desde hace varios días ya que los trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) iniciaron un reclamo en la localidad de Puerto Madryn, imposibilitando que ingresen a la zona portuaria de la ciudad unas 500 toneladas de langostinos. Durante el fin de semana exigieron respuestas por parte del Gobierno Provincial y las mismas aún no han llegado. Actualmente también se pidió al Ministerio de Trabajo de la Nación que intervengan, pero todavía no se avanzó para poder destrabar los inconvenientes.

Desde la asociación sindical mencionada mantienen su postura y afirman que las manifestaciones seguirán, ya que no quieren variaciones en sus salarios como proponen las cámaras empresarias del sector. En una entrevista con El Diario, representantes del SOMU ratificaron que “no queremos que se toque el convenio colectivo de trabajo. No estamos pidiendo aumentos, ni que se nos pague más, solamente estamos pidiendo que se respete el convenio”.

“Nos quieren bajar el sueldo en un 40% aprovechando que estamos en pandemia. Las empresas aprovechan para reducir los salarios, pero estos convenios están firmados hace muchos años. A ningún trabajador le gustaría que le bajen el sueldo”, apuntaron.

Sobre las posibilidades de conversaciones y acercamientos con la administración de Mariano Arcioni, desde el SOMU precisaron que “estamos esperando las respuestas del Gobierno Provincial. Nos está ayudando mucho Gustavo Sastre para poder pelear esta situación”.

Ante la consulta de qué esperan por parte del Poder Ejecutivo de Chubut para que se destrabe el conflicto, sostuvieron que el reclamo es claro y que no aceptarán reducciones en los haberes. “Nosotros no queremos que se nos toque el convenio, porque sino cada temporada que empiece de langostino ellos nos van a querer bajar el sueldo. Primero quieren bajar el sueldo en el langostino, después en los poteros y después nos van a querer bajar el sueldo en la merluza. Son convenios que están firmados hace un montón de años”, concluyeron.