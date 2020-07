El SOMU aceptó congelar un dólar de referencia de langostino a 65 pesos

Semanas atrás se vivieron tensos momentos vinculados a la actividad pesquera en la localidad de Puerto Madryn, algo que tuvo repercusión en distintas ciudades de Chubut. Posteriormente se pudieron acercar las partes y se resolvieron los conflictos, retomando las labores habituales en las empresas vinculadas con dicho rubro. No obstante, algunas cuestiones quedaron por resolver entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras pesqueras.

En este contexto, El Diario dialogó con José David Valderrama, delegado paritario de Pesca del SOMU a nivel nacional. En dicha oportunidad, recordó que los tensos cruces que se vivieron en los últimos días iniciaron luego de “un conflicto con las paritarias propias que tenemos cada año. Tenemos un convenio que vence el 1 de abril y pensábamos que íbamos por una recomposición salarial como íbamos todos los años, de acuerdo a los básicos”.

Negación a la postura de las empresas

Al mismo tiempo, remarcó que “tenemos un precio de referencia establecido por convenio atado a un porcentaje que está ligado al tema del dólar. Eso generalmente no lo tocamos nunca. Todos los años nos juntamos a hacer las paritarias por el tema ‘básicos’. Pero en el transcurrir de las fechas y sumada la pandemia, las empresas vieron la oportunidad de querer cambiar ese precio establecido en el convenio colectivo de trabajo, porque decían que no era más rentable el negocio”.

“Nosotros nos negamos porque no era la discusión paritaria que teníamos que hacer con respecto al convenio colectivo de trabajo. Siempre lo que íbamos a tratar un tema salarial y no los puntos ya establecidos por este convenio, que se va actualizando anualmente. Ellos se negaron rotundamente hasta que mandaron el 3 de julio una denuncia al Ministerio solicitando una apertura de negociación, la CAPECA. Obvio que estaban todos negociando. Ahí dicen que quieren bajar el valor que está establecido en el convenio”, apuntó el delegado paritario de Pesca del SOMU.

“El pescado se sigue exportando”

Además, Valderrama indicó que actualmente se resolvieron los conflictos, pero también recordaron que antes de iniciar las medidas de fuerza “ellos no sacaron los barcos en ningún momento. Se dictó la conciliación obligatoria y ni aún así sacaron los barcos a navegar. Ellos nos querían ahorcar económicamente a los trabajadores que llevaban siete u ocho meses sin trabajar”.

Por último, el integrante de la asociación sindical consideró que “el pescado se sigue exportando. El pescado de la planta aumentó el valor. La cola 1 que se procesa en las plantas aumentó su valor en un 25% aproximadamente. Hoy se está exportando a razón de 7.300 o 7.400 dólares la tonelada, eso es cosa de no entender. Sí bajó el entero de altura por un tema de oferta y demanda y están muy contraídos los mercados por la pandemia. Pero se va a restablecer y el valor del langostino ya está estipulado y se va a reactivar nuevamente, no va a bajar tanto como dicen ellos”.

“Se firmó un punto en el cual por estos tres meses se va a pagar un valor del dólar, pero un punto aparte del convenio que es hasta el 31 de diciembre, por el cual se van a pagar 65 pesos por dólar la tonelada”, explicó Valderrama. De esos 65 pesos, se aplica el 78% establecido en el CCT, es decir que la producción se liquidará a 51 pesos; una parte será no remunerativa para que impacte menos en el Impuesto a las Ganancias.