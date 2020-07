El sector turístico cuestionó las demoras de Arcioni para decretar la emergencia

Con más de 100 días de motores apagados, la industria ‘sin chimenea’ reclama al Gobierno de Chubut medidas concretas de reapertura que permitan la reactivación del sector y rechazan la creación de ‘comisiones’ para realizar diagnósticos, en el marco de la tardía emergencia decretada por el gobernador Arcioni. En plena temporada invernal, y estando la circulación comunitaria del Covid-19 circunscripta al área de Comodoro Rivadavia, proponen imitar la apertura realizada en otras provincias con protocolos preventivos. “La política tiene que estar a la altura de las circunstancias y hoy no lo está”, aseguró el empresario Guillermo “Willie” Paats.

Uno de los principales referentes de la actividad turística de Puerto Madryn, mantuvo una entrevista con El Diario en la que reconoció que desde hace varios meses que se estaban preparando “para entrar en la tormenta”. En tanto que utilizando la misma metáfora y haciendo referencia a la realidad actual dijo que “ya estamos adentro de la tormenta. Está sumamente complicado y es tan impredecible todo, es tan rara esta situación, que realmente si no tenes una firmeza en el carácter y esa vocación de que esto en algún momento va a terminar y te tenes que preparar para lo que venga, se complica mucho”.

“Vemos que por más que reclamemos a nuestra Provincia medidas para poder sostener a la gente, hace 100 días que tenemos facturación cero y solamente estamos administrando egresos”, apuntó.

Congelados en inverno

En plena temporada invernal, y estando la circulación comunitaria del Covid-19 circunscripta al área de Comodoro Rivadavia, operadores de servicios al turismo, particularmente del sector hotelero, afirman que sería una medida urgente, “imitar la apertura realizada en otras provincias, porque eso significaría oxígeno para el sector turístico, con protocolos de prevención sanitaria, pero con la posibilidad de reactivar y salir del confinamiento”.

En este contexto cabe recordar que para hoy a las 11 horas está convocada una movilización de prestadores de servicios turísticos que reclaman además la declaración de la emergencia nacional del sector.

Demora en dictar la emergencia

Sobre la declaración, a través de un decreto, de la emergencia turística, opinó que la misma “llama a armar una comisión para ver cuáles son las medidas. Esto es bienvenido, pero en este momento más que una comisión necesitamos medidas concretas, de cómo podemos ayudar a la gente y si no se puede ayudar que nos digan que no están en condiciones”.

Al ser consultado sobre el momento en el que se dispuso la emergencia, teniendo en cuenta que pasaron más de 100 días de cuarentena, el referente del sector en Puerto Madryn apuntó que “esto se tendría que haber tomado antes. El sector lo viene pidiendo y no solamente a nivel provincial sino también a nivel nacional. La política tiene que estar a la altura de las circunstancias y hoy yo no veo que esté a la altura de las circunstancias”.

Desconfianza a la política

Además, indicó que “deberíamos tener a alguien que agarre el toro por las astas y por lo menos tener muy claro qué es lo que nos pueden dar, porque la incertidumbre es peor. Tenemos que saber en qué nos pueden ayudar”. “Esto de seguir armando comisiones es más de lo mismo, se pone más incertidumbre”, agregó Paats.

En la misma sintonía, remarcó que “cada vez creemos menos en la política, porque no vemos gestos en la política que digan ‘vamos a acompañar al sector privado’ y sobre todo los salarios altos. Que digan que se van a achicar y ver qué montos son para destinar al sector privado, sea turismo, gastronomía, pesca o el comercio”.

Turismo interno

No obstante, reconoció que sí hubo autoridades políticas que “han donado todo un sueldo completo para ayudar al Hospital de Madryn. Ahora, Chubut está en una situación privilegiada para la pandemia y si el sector privado está cumpliendo para cuidarnos, tendríamos que empezar a conectarnos e interactuar con los protocolos sanitarios correspondientes”.

Asimismo, también destacó que “como la Provincia está atrasada con los salarios, en cuanto se abra esto seguramente vamos a tener reclamos de vialidad, de los docentes y de los empleados públicos que van a interrumpir el normal funcionamiento”.

Tras catalogarse como 100% optimista de cara a la finalización de la pandemia y afirmar que “esto en algún momento se va a terminar”, enfatizó que “si no tenemos un acompañamiento del Gobierno, que es quien dirige los destinos, creo que estamos más que complicados”.