El salario real de los argentinos se desplomó un 4,8% durante la pandemia

Desde que comenzó la pandemia, la baja del salario real fue de 4,8% real y va de la mano con un derrumbe mayor al esperado en el empleo: mientras que en abril se perdieron 185.000 puestos, en mayo se aceleró y mucho la caída de la cantidad de trabajadores declarada por las empresas a la Afip. El salario de los trabajadores estables cayó 1,2% en mayo. El dato no toma en cuenta las pérdidas de ingresos no remunerativas por suspensiones ni lo ocurrido entre los informales, por lo cual sería más grave. De esa forma, la dinámica muestra una nueva contracción importante en un solo mes.

Varios datos que dan cuenta de que el ajuste está ocurriendo en precios y en cantidades. Desde la consultora Ecolatina destacaron que este año el desempleo promediaría el 13% y que el salario se contraería 5%. Ese último número se monta sobre una baja del 20% ocurrida entre 2018 y 2019.

Los números del salario de mayo fueron publicados por la Secretaría de Seguridad Social y pertenecen al índice del Ripte. El dato deja afuera los recortes salariales nominales de empleados suspendidos, que surgieron de los convenios entre empresas y sindicatos. Y es que esos convenios implican pagos de prestaciones no remunerativas, mientras que el Ripte mide el universo imponible.

El Ripte registró una suba nominal de 0,2% en mayo. Al ser contrastada con la inflación de 1,5% publicada por el Indec se observa una contracción real de 1,2%. Pero, además, ya en abril se había dado una baja de 1,3% real y en marzo otra de 2,3% real. En total se acumuló una caída de 4,8% en lo que va de la pandemia.

Por el lado del empleo, a los números de abril, que mostraron, ya según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, una pérdida de 185.000 puestos, se empiezan a sumar los primeros de mayo, que permiten adelantar una dinámica complicada. El coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, Luis Campos, publicó en su cuenta de Twitter: “Primeros números oficiales sobre empleo registrado en mayo. Se acelera la caída de la cantidad de trabajadores en las declaraciones juradas que presentan los empleadores (SIPA). En el primer trimestre la variación interanual interanual era de -2,5%; en abril fue de -4,2% y en mayo -6,3%”.

Efectivamente, en el sector privado, las declaraciones juradas ante la AFIP mostraron una caída de la cantidad de trabajadores: desde los 6.462.114 declarados en mayo del 2019 hasta los 6.051.917 declarados en el mismo mes del 2020. Una baja de 6,3% que empeora lo ocurrido en el ya de por sí pésimo abril. Resta esperar para ver si ese deterioro se traslada a los números de empleo que publica todos los meses el Ministerio Trabajo, a través del informe de Situación y evolución del trabajo registrado. Pero las señales son negativas.

El nivel del ajuste por precios y cantidades en el mundo laboral, con salarios y cantidad de puestos cayendo, será una de las claves de la recuperación pospandemia. Mientras que en plena cuarentena la contracción de la actividad ocurre tanto por la baja en la oferta como en la demanda, una vez que las medidas más estrictas se vayan levantando, liberando a la oferta, el deterioro de los ingresos, y por ende del consumo, seguirá actuando como un freno de mano que hará que el rebote sea más lento.