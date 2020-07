El rechazo al ajuste salarial no tardó en llegar

Legisladores advierten que no es oportuno hablar de ajuste salarial en medio de la pandemia y con retraso en el pago de sueldos a los estatales. Los trabajadores exigen cobrar en tiempo y forma y rechazan que se cargue sobre ellos la responsabilidad del exceso de gastos en el Estado. Este martes la diputada del interbloque, Leyla Loyd Jones dijo que está esperando el plan que el ministro de Economía, Oscar Antonena en torno a la reestructuración y cómo se podrá pagar, “le pedimos al ministro que lo presente y lo estamos esperando”, dijo.

La legisladora coincidió con sus pares advirtiendo que “no es momento para ajuste, achiques congelamiento de sueldos”. En similares términos se han expresado los trabajadores estatales que tildan de mentiroso al Gobernador y reclaman el pago de haberes en tiempo y forma.

El plan

La diputada Loyd Jones, se refirió a las declaraciones del ministro Oscar Antonena acerca del exceso de empleados públicos, y consideró que no es el momento de reestructurar sobre la base de despedir a los empleados, “el plan que dicen tener no lo presentaron, me gustaría verlo pero no estoy de acuerdo con las manifestaciones del funcionario, con el congelamiento de sueldos y achiques”.

Para Jones no se puede despedir empleados y más aún en este momento que está viviendo Chubut, “la situación es muy difícil y crítica en la ciudad de Trelew donde la demanda es tremenda, no alcanza la leña, los bonos de gas, los alimentos”.

Jones sostiene que es necesario trabajar en conjunto, “pero no veo un gobierno provincial trabajando en conjunto por lo tanto será muy difícil salir, no somos escuchados y todos los días la gente me pregunta qué hacemos, qué va a pasar, cómo salimos de esto, es muy triste e insisto que si no hay un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, municipal y legisladores no creo que lleguemos a buen puerto”.

No al achique

Para el diputado del interbloque José Giménez, las declaraciones del ministro de Economía, Oscar Antonena no fueron las más adecuadas “no hay que hablar de achicar sino de apoyar y contener para llegar a los que la están pasando mal, no es momento de andar achicando ni despidiendo gente”, reflexionó.

En ese contexto, el legislador madernista habló del vínculo con el gobernador Arcioni y sostuvo que “parece que no se quiere juntar con nosotros, quizá porque estamos en el interbloque que no se formó para plantear trabas, sostenemos que debe haber diálogo y un trabajo en conjunto”.

Giménez manifestó que se hace cargo en un proyecto político del cual esperaba otra cosa “los mismos vecinos nos reprochan de haberlos acompañado y ahora no hay respuesta”.

Los trabajadores

Por su parte, el secretario General de ATE Chubut, Guillermo Quiroga responsabilizó al Poder Ejecutivo por el crecimiento de la masa salarial, que es uno de los argumentos de la administración de Mariano Arcioni para impulsar recortes salariales.

“Dicen que ‘acá el responsable somos todos como Estado’. A ver si entiende el concepto de Estado y el de Gobierno; el que administra no es el Estado, es el Gobierno como parte del Estado. Cuando se firman paritarias el año pasado no hay que olvidarse que los números los manejaban solamente ellos, porque si decían los números reales nadie los votaba”, apuntó.

En tanto, el secretario General de APEL, Ángel Sierra, afirmó que Arcioni “deja bastante que desear”, señalando que “ya tenemos los sueldos congelados”.

Sierra negó que los salarios de judiciales y legislativos representen el 50% de la masa salarial, y advirtió que con estas declaraciones del Gobernador”.

“Estamos predispuestos a escuchar, queremos previsibilidad”, dijo Sierra.

En similares términos se expresó el dirigente de los trabajadores judiciales, José Luis Ronconi al manifestar que el posicionamiento de los trabajadores del Poder Judicial en cuanto a la postura del Gobierno Provincial, indicó que esta situación “lo único que hace es contribuir al malestar y a una mayor adhesión al paro, porque hay compañeros y compañeras que habían planteado que había que colaborar por la pandemia por la situación de la Provincia ya hace rato que están sumados al paro”.