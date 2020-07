El Municipio de Trelew impulsa medidas de asistencia al sector hotelero

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para eximir al sector hotelero del pago de impuestos hasta fin de año, en virtud de la difícil situación económica que atraviesan los establecimientos locales, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

“Trelew tuvo la oportunidad de cambiar de una etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio a una de distanciamiento social, permitiendo la vuelta a la actividad de muchos rubros, pero aún no está habilitado el rubro turístico y hotelero. Por eso di instrucciones al área de Hacienda para la elaboración de este proyecto, intentando dar un poco de alivio al sector”, aseguró Maderna.

El mandatario reconoció que “éste es un sector particularmente afectado por las consecuencias económicas de la pandemia y el Municipio no puede estar ajeno a esta situación. Esperamos que este proyecto pueda ser tratado y aprobado, entendiendo fundamentalmente que esto implicará un alivio enorme a un sector que aún no se sabe cuándo podrá restablecer su actividad”.

En tanto el secretario de Hacienda, Marcelo Olivera, indicó que “el intendente venía trabajando desde hace tiempo en la posibilidad de impulsar una medida como ésta, que contemple la situación de este tipo de rubro que no puede desarrollar su actividad desde el inicio de la pandemia”.

El funcionario adelantó que la exención incluirá el pago de la taza de seguridad e higiene, el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor, para vehículos afectados a la actividad. También recordó que este sector, junto a los demás que no tuvieron actividad por algún tiempo, ya había sido eximido del pago de ingresos brutos.

“Sin bien la exención de impuestos será hasta fin de año, el proyecto de ordenanza incluye la posibilidad de que el intendente prorrogue la medida por más tiempo, teniendo en cuenta cómo se vaya desarrollando la situación”, finalizó Olivera.