El Leeds de Marcelo Bielsa logró el ascenso

El resultado registrado este viernes, con la caída del West Bromwich por 2 a 1 ante el Huddersfield, le permitió al Leeds United de Marcelo Bielsa, ascender a la Premier League.

El conjunto del DT rosarino, es el líder de la 2° división del futbol inglés y con este resultado, a falta de dos fechas, ya no dependerá de las matemáticas y consiguió entonces, volver a la máxima tras 16 años.

En el Leeds, “locos” con el ascenso de la mano de Bielsa

El Leeds United de Marcelo Bielsa tuvo, mirando de reojo, el resultado que necesitaba y ascendió oficialmente a la Premier League; ya que su inmediato perseguidor el West Bromwich cayó en su partido disputado este viernes y ahora ya no apelará a los números para decretar el regreso a la máxima divisional.

El jueves, el Leeds le había ganado con lo justo al Barnsley por 1 a 0 en un partido con muchos nervios y con muy poco nivel futbolístico. A juzgar por el trayecto de la temporada, fue de los partidos más flojos. Pero todos entendían el condimento, y el propio Bielsa reconocía que la satisfacción iba a llegar cuando se consiguiera el objetivo.

Con esa victoria, y con dos fechas por delante, el Leeds escaló a 87 unidades y necesitaba que en esta fecha el West Brom no ganara. Y así fue, cayeron 2 a 1 con un Huddersfield que no peleaba por nada.

De esta manera, luego de “la ayuda” con la caída del West Bromwich, los simpatizantes del Leeds ocuparon las calles, olvidando incluso el distanciamiento social y celebraron la vuelta a la Premier tras 16 años jugando en la segunda categoría.

“El Loco” mira refuerzos en Argentina

Obviamente, el conocimiento de los futbolistas argentinos, le permite a Marcelo Bielsa pensar en algunos nombres para incorporar en la próxima Temporada del Leeds en la Premier League.

Vale destacar que la institución inglesa aprobó un presupuesto de entre €60 y €70 millones para refuerzos en caso de ascender a la máxima división; por lo que buscarán sumar jugadores «puntuales» y «jóvenes».

Por ello, del futbol argentino, Bielsa tendría en carpeta a Lucas Martínez Quarta de River, Matías Zaracho de Racing y, por último, Thiago Almada de Vélez.

Asimismo, otros dos nombres seguidos de cerca por el elenco comandado por el rosarino: uno de ellos, es Juan Foyth, que no ha tenido mucho lugar en la zaga central del Tottenham, como así también Nicolás González, goleador y figura del Stuttgart de Alemania que logró la vuelta a la Bundesliga.