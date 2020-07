“El Gobernador no ha venido a Madryn desde que asumí”, dijo Gustavo Sastre

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió al distanciamiento entre el gobernador Mariano Arcioni y la gestión local, y reiteró su análisis sobre la falta de diálogo con el Gobernador, señalando que “el Municipio va a seguir gestionando de la manera en que corresponde y como lo venimos haciendo” y, consultado sobre el vínculo actual, sostuvo que “las relaciones se resienten cuando existen; entonces, me parece que tenemos que partir de esa base”.

En la misma línea, planteó que “me parece que la obsecuencia o las flores, tirarlas al aire no tiene sentido; las cosas hay que decirlas como son, de hecho podemos observar que el Gobernador no ha venido a Puerto Madryn desde el día en que asumí en el mes de diciembre”.

Falta de diálogo

“De todas maneras”, continuó, “de tanto gestionar como lo hacemos, esperamos en algún momento tener alguna respuesta positiva”.

De todos modos, el Jefe Comunal valoró que, en detrimento de la falta de diálogo entre la Provincia y el Municipio, las conversaciones “con otros sectores no solo de Madryn sino de toda la provincia” se habrían fortalecido.

Acompañamiento de sectores

“Agradezco a los que lo han hecho público y a los que no, por todos los llamados de apoyo y el compartir el sentimiento que tengo respecto de determinados temas; yo no deseo que le vaya mal a nadie, pero voy a reclamar y defender, durante todo el tiempo en que me toque estar en el Ejecutivo Municipal, por los intereses de mis vecinos, lo cual otros gobernantes no lo entienden de la misma manera, son básicamente diferencias en la manera de conducir”.

“Hay dos alternativas”

Ante el silencio del Gobierno Provincial tras las declaraciones del día jueves en las que dio cuenta de un evidente distanciamiento entre las partes, Sastre reflexionó que “hay dos alternativas: o no nos dan la importancia que nos tienen que dar, o no tienen nada para contestar, de ahí hay que sacar las conclusiones”.

Sobre los 35 millones de pesos comprometidos por la Provincia para las obras de cordones cuneta previstas para la ciudad del Golfo, el Intendente confirmó que al día de hoy todavía no hubo novedades al respecto de dichos fondos.