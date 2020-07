El CNAS disfruta de volver al agua

La actividad deportiva y recreativa, en disciplinas que pueden desarrollarse de manera individual, han sido habilitadas desde la pasada semana en la ciudad de Puerto Madryn, donde uno de los deportes que ya disfruta de su práctica, es la Náutica.

El Club Náutico Atlántico Sud, retomó sus salidas al agua el día lunes, con todos los protocolos para conservar su normal desarrollo.

La náutica volvió al mar

Entre las 10 y 17 horas, de martes a domingo, el Club Náutico Atlántico Sud de Puerto Madryn, abre sus puertas para todos sus deportistas, practicantes en sus diversas clases y cumpliendo los exigentes protocolos para el desarrollo de la actividad recreativa y deportiva para la prevención y no propagación del COVID-19.

El pasado lunes, los timoneles del Optimist y Windsurf del CNAS, fueron quienes dieron su primer paseo por las aguas del Golfo Nuevo, saliendo desde el club y disfrutando de la actividad tras más de 100 días sin practicar.

Los deportistas, al momento de llegar al CNAS para realizar su práctica, se les toman la temperatura, luego los datos, completan in situ o lo hacen enviándola por whatsapp una Declaración Jurada y pasan por un proceso de desinfección.

Luego, en cuanto a la circulación, deben hacer constantemente con tapabocas, higienizar los baños, llevar su propio alcohol en gel, cumplir con el distanciamiento social, respetar que la navegación a vela o motor se permitirá hasta 2 personas, y no utilizar los vestuarios. La confitería puede aprovecharse pero respetando la distancia social.

En la red social Facebook oficial del club, contaron que “todos ellos (con respecto a los deportistas) volvieron a navegar en sus sueños. Recordando sensaciones, acomodándose de nuevo en sus equipos, pero con la seguridad de siempre”.

“Corazones explotados!!!” finalizó el posteo, demostrando la alegría por haber regresado a la práctica deportiva.