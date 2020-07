El Clan Cambareri

Detrás de cada acción del gobierno de Mariano Arcioni surge el rumor de la intervención de “El Rafa” Cambareri, y luego se disipa en el aire sin dejar rastro, como si hubiere una suerte de servicio de limpieza listo para atender a la circunstancia. No son pocas las voces que advierten que “El Rafa” sería el gobernador interino. La sugerencia no ha caído en gracia dentro del Gobierno pero aun así parece haber cierta “cambareridependencia” que sostiene el estatus quo. El objeto de análisis es que Cambareri no solo opina sobre el escenario político, sino que de cada acción parece obtener un beneficio. Todo sugiere que en Chubut, detrás de cada negocio con el Estado, “hay un Cambareri”, dijo un elocuente observador.

Es así que mientras la Provincia no logra recaudar el canon del FAP, cuya deuda supera ampliamente los 200 millones de pesos, dicen que “El Rafa”, les habría sugerido a las pesqueras que no paguen, que pronto Mariano echaría por tierra con la ley vigente. Mientras tanto, hay quienes afirman que el operador ya habría recibido su comisión. En tanto que, si de lugares estratégicos se trata, los Cambareri no pierden el tiempo, por ello Favio es el responsable del Puerto de Comodoro Rivadavia, una vía de ingresos económicos muy sólida, incluso si llegan por debajo de la puerta. Por estas horas Favio espera ansioso el resultado de la investigación judicial que lo tiene como protagonista tras la aparición de casos de COVID-19 en el Puerto de la que lo responsabilizan por la falta de controles. Mientras tanto, en otro Puerto, Roque Cambareri se asegura equilibrar la balanza haciéndose con la presidencia de la Cámara Argentina de Litio, porque después de todo hay que mantener los ingresos familiares. Así las cosas, poder económico y poder político es lo que acumulan los Cambareri, siempre entre las sombras y con apenas algún desliz que los ubica como protagonistas de investigaciones judiciales. Ya nadie duda que el Poder real en Chubut, no lo ostenta Mariano Arcioni, y por eso circula como reguero de pólvora el supuesto que ubica a “El Rafa” como el “gobernador interino” de la provincia según los más incisivos observadores de la política provincial.