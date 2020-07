“El Aurinegro” comenzó a trabajar en sus canchas de futbol infantil

Mientras las disciplinas deportivas de conjunto están en parate ante la imposibilidad de su práctica por el ASPO para la no propagación del COVID-19, el Club Deportivo Madryn, trabaja en la mejora y la ampliación de sus instalaciones.

A los trabajos en el Hotel Boutique que comenzó hace algunos meses, “El Aurinegro” inició ayer por la mañana los movimientos de tierras en la cancha “Walter Casado” que ahora pasará a sembrarse de césped natural, creándose tres canchas de medidas Fútbol 7 destinadas a la actividad de la Escuelita de Futbol Infantil.

Sembrado del nuevo verde césped

Los deportes de conjunto, como el Fútbol en este caso la referencia, no están desarrollándose ante la imposibilidad de las prácticas en esta etapa de ASPO para la no propagación del COVID-19, la pandemia que está afectando a todo el mundo.

Sin embargo, en el Club Deportivo Madryn no se ha descansado durante esta instancia ya que mientras las actividades están suspendidas; se trabaja en la construcción de su Hotel Boutique y desde ayer, ya se piensa en su nuevo espacio: las tres canchas de Futbol 7 destinadas al Futbol Infantil.

En la cancha “Walter Casado”, de tierra, han comenzado a desarrollarse desde ayer miércoles por la mañana, los movimientos de tierras para iniciar el sembrado de césped natural.

Este reducto, ahora adaptará sus medidas a tres canchas de Fútbol 7, tres campos de juego que serán utilizados para las prácticas de la Escuelita de Futbol Infantil. “El Club tiene que empezar a ser un verdadero formador”, expresaron desde la institución “Aurinegra” y por ello, la decisión de readecuación de estos espacios.

El sistema de riego, ya está finalizado, los movimientos de tierras iniciados para comenzar el próximo fin de semana con el sembrado. La dirigencia, adquirió semillas especiales para campos de juego de uso intensivo, lo cual le dará mayor utilidad.

En 90 días se planea inaugurar

Se estima que, de cumplirse el sembrado desde el día domingo venidero como se espera, en unos 90 días pueda estar lista para comenzar a utilizarse. De esta forma y pensando en lo que indican los expertos, que la práctica deportiva del futbol podría darse en septiembre o en octubre, los jóvenes futbolistas del “Depo” podrán disfrutarla en su plenitud.

Del sintético al natural y viceversa

Ante la instalación de estas tres canchas en ese sector y estando destinadas al Futbol Infantil; la nueva cancha de césped sintético inaugurada a principio de este 2020, pasará a ser el espacio destinado a las categorías Inferiores y Primera que militan en la Liga del Valle del Chubut.

Esta decisión, también se toma teniendo en cuenta que, ante la inauguración de esa nueva cancha de sintético, por entonces usada por el Futbol Infantil, llevó a muchos niños a inscribirse en la institución para la práctica de la disciplina, por lo que se vieron desbordados ante la cantidad de jugadores participantes. Ahora, en estas tres canchas, podrá optimizarse el lugar y cumplir con todas las expectativas.