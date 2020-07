Dólar récord: el ‘blue’ trepó a 140 pesos

El dólar abrió estable en el mercado informal, sin embargo, pasado el mediodía de este viernes se disparó en $ 4, hasta llegar a los $ 140, el último récord.

Si bien el negocio marginal no debería ser prioridad, es lo que preocupa a los inversores, dado que el tipo de cambio mayorista está controlado por el Banco Central (BCRA).

El dólar blue abandonó la estabilidad y se encareció en $ 1, hasta $ 137, para luego saltar $ 3 más hasta los $ 140 y empatar, de esta manera, el valor máximo histórico alcanzado a fines de mayo.

La incógnita es si el blue logrará superar esa barrera. De mantenerse a $ 140, la suba semanal ascendería a $ 10.

En tanto, el tipo de cambio mayorista aumentó seis centavos; quedó en $ 71,90, gracias al aval BCRA, que por medio de su ficha de u$s 50 millones, subió el techo psicológico de la cotización.

Según cálculos del sector privado, la autoridad monetaria habría comprado entre u$s 10 millones y u$s 20 millones.

El volumen operado en el spot fue de u$s 152 millones, por debajo de la media, que ya era ínfima, de u$s 200 millones diarios.

El billete se vendió a $ 75,50 en las pantallas del Banco Nación, mientras que el precio promedio llegó a $ 75,95, por lo que el precio final superaba los $ 98,73.

Las versiones financieras mostraban avances cercanos al 2%. El dólar MEP valía $ 113,75 y el contado con liqui, $ 116,16.

«Cuando rompe un precio, un redondo como le dice el mercado, uno que le cuesta como $ 130, es difícil que vuelva para atrás. Ahora veremos $ 130 y $ 140 durante un tiempo», dijo una fuente del mercado cambiario.

En la misma línea, el experto explicó que es dificilísimo que achique de estos valores», y que «va a estar ahí, en una fluctuación» de entre $ 130 y $ 140. «Andan dando vuelta muchos pesos. Al que le sobra un mango se va al blue por no tiene a dónde ir más que al oscuro», añadió. (Cronista)