Docentes acusaron al Gobierno de realizar prácticas “desleales y persecutorias”

La relación entre el Gobierno Provincial y las asociaciones sindicales que nuclean a los empleados de la Administración Pública sigue tensándose y cada vez se dan más cortocircuitos. Un caso específico es el que se dio ayer, cuando la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) confirmó la continuidad de la huelga hasta el 1 de agosto del corriente año, ante los incumplimientos del Poder Ejecutivo.

En tanto que en otro documento acusaron que la subsecretaria Mariana Garach envió a las Direcciones Generales y Supervisiones Técnicas Generales, para ser remitida a las instituciones educativas, una nota en el que se incluyó un “formulario de parte diario virtual y un tutorial para completar el mismo”.

Al respecto, consideraron que “de la lectura del mismo, entendemos que no resulta necesario un nuevo parte diario de novedades ‘virtuales’ ya que cada oficina/institución dependiente del Ministerio de Educación envía las novedades -licencias, altas y bajas- en relación a su personal en la planilla mensual de novedades o módulos de novedades todos los meses”.

En este sentido, desde ATECh también enfatizaron que “dicho parte diario debe ser enviado en forma virtual, no existiendo garantías de conectividad en la mayoría de los establecimientos educativos u oficinas”.

Apuntaron contra el Ministerio

“Si el Ministerio de Educación debe hacer un relevamiento de la realidad del impacto del modo virtual del dictado de las clases también lo debe hacer en relación con el alumnado y no solo a los docentes, utilizando otro tipo de modelo de relevamiento de datos que permita tener información real ante la falta de servicio de internet en muchos lugares de la Provincia”, apuntaron.

Al respecto, cuestionaron que “este mismo Ministerio de Educación por un lado pretende el dato diario de la virtualidad y por otro lado desconoce totalmente la dinámica de las clases virtuales y otros formatos en el territorio provincial. Resulta casi de imposible cumplimiento que cotidianamente cada director/directora o secretario/secretaria pueda lograr el dato solicitado”.

Insisten con los reclamos

“No existe analogía posible con la confección de un parte diario en tiempos de clases presenciales. Esta solicitud es un nuevo ‘manotazo de ahogado’ de las autoridades ministeriales frente a las acciones colectivas de los trabajadores de la Educación. Deberían poner más (o simplemente el mismo) empeño en regularizar el pago de salario, aguinaldo y FONID, garantizar el aumento y la regularidad de las partidas escolares, asegurar el cumplimiento del Fondo de Infraestructura haciéndolo efectivo en los cientos de edificios escolares que lo necesitan”, agregaron.

Por último, recordaron que “ya existe una metodología de información de novedades y que el parte diario no tiene en cuenta la situación impuesta por el Covid-19 y sus consecuencias en el acto educativo; que asimismo no valora la situación de nuestros estudiantes, es que dicho parte diario conformaría una acción persecutoria hacia los trabajadores de la educación”.

Ante este panorama, el documento firmado por Santiago Goodman, secretario general de ATECh, y Sandra Boffa, secretaria gremial de la misma asociación sindical, le pidieron al Poder Ejecutivo “dar de baja dicho parte diario, por no contar con normativa que lo sustente y por lo manifestado, que configuraría una práctica desleal y persecutoria”.