Doble discurso

El conflicto pesquero desnudó nuevamente la impericia del Gobierno Provincial, exhibiendo la discapacidad para enfrentar las crisis. Así se desprende de las declaraciones del Secretario de Pesca, Adrián Awstin quien reconoció que no tiene las herramientas para intervenir en el conflicto que tuvo en vilo a la actividad pesquera durante todo el fin de semana largo, al punto que asegura haberse reunido con un dirigente del SOMU en una estación de servicio cerca del ingreso a Puerto Madryn, pero no se acercó al lugar del bloqueo. Tampoco pudo responder porque la Policía no procedió a desalojar el ingreso al parque pesquero, siendo que la ruta de acceso es provincial, a pesar de haber reconocido que estuvo reunido con el Ministro de Seguridad, y aun así no supo decir porque no se tomaron cartas en el asunto ante un delito flagrante. Awstin balbuceó una serie de respuestas en las que intentó una y otra vez deslindar responsabilidades sobre el conflicto aludiendo que es de carácter nacional, y no puede hacer nada al respecto. Unas horas más tarde, la prensa oficial le atribuye al gobernador Mariano Arconi el éxito de la gestión que permitió que se levante el bloqueo. Alguien miente.