Diputados de la oposición avanzan para declarar la emergencia turística en Chubut

Durante los últimos días se pudo visualizar como avanzaron las actividades de distintos rubros en varias localidades chubutenses, aunque hay otras que deben seguir esperando y que la reactivación no aparece en los planes del futuro inmediato. En este último grupo se encuentran las entidades que trabajan en el turismo, quienes aún no tienen precisiones sobre cuándo podrán volver a trabajar.

Asimismo, Chubut no es la única provincia en estas condiciones, ya que otros distritos que también tienen a la actividad turística dentro de las principales generadoras de empleo tuvieron que tomar cartas en el asunto ante la crisis. Tal es el caso de la vecina provincia de Santa Cruz en donde la Legislatura aprobó la Emergencia Turística.

En los últimos días, desde el bloque de diputados del Frente de Todos hicieron eco sobre los problemas que está viviendo el sector y anunciaron que también avanzarán para que en Chubut también se declare la Emergencia Turística.

En este contexto, ayer hubo una reunión entre legisladores provinciales del Partido Justicialista con Miguel Ramos, presidente de la Cámara de Turismo de Chubut. En dicha oportunidad se comenzaron a analizar los pormenores del proyecto que buscarán que se trate en la Unicameral provincial.

Al respecto, María Belén Baskovc dijo que lo que buscarán implementar, en primer lugar, es “establecer a través de una mesa con todos los actores, posibles herramientas que lleven alivio económico al sector”.

Además, la diputada del Frente de Todos recordó que “hemos presentado un proyecto de ley para declarar la Emergencia Turística en la Provincia, entendiendo que es necesario establecer de manera urgente a través de estos foros de diálogo el sostenimiento de esta actividad sumamente importante para la economía provincial”.