El diputado Provincial Miguel Antín, advirtió que “Arcioni se hizo cargo de Chubut a finales de 2017, y desde ahí hasta acá, la situación no solo no cambió, sino que se profundizó”.

El legsilador provincial señala que “como si esto fuera poco, al margen de sus tres años como Gobernador, Arcioni era antes el Vice y Presidente de la Legislatura, donde se aprobaron endeudamientos que hoy estamos pagando todos. Quizás el Gobernador lo que requiere es que nosotros vayamos y aprobemos un cheque en blanco, solo por el hecho de ser oficialistas, y nosotros no vamos a prestarnos a eso, mucho menos si en el medio salen declaraciones como las del Intendente de Comodoro, que solo busca culpables”.