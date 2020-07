Decenas de chubutenses están varados en Chile y el Gobierno no los ayuda a regresar

El aislamiento no provocó los mismos efectos en ningún lugar del mundo, ni tampoco ningún individuo lo vivió de la misma manera. Dentro de las personas a las que más afectaron las medidas que se tomaron en Argentina y en los países vecinos por la aparición de la pandemia de coronavirus se pueden incluir a decenas de chubutenses que están varados en Chile desde hace meses.

Puntualmente, poco más 30 personas oriundas de Esquel, Trevelin, Rawson, Puerto Madryn y otras ciudades están desde que inició el aislamiento en la localidad chilena de Futaleufú. Intentaron por distintas vías regresar a su país, pero aún no han obtenido respuestas ni del Gobierno Nacional ni tampoco del Gobierno de Chubut.

En una entrevista con El Diario, Karen Marchand, quien es oriunda de Trevelin y se encuentra en esta situación, aseguró que están atravesando una situación preocupante y que necesitan de manera urgente regresar a sus hogares.

“No puedo volver”

“Somos unas 30 personas, o un poco más, que queremos volver a Argentina y estamos en Futaleufú. Yo vivo a 40 minutos de acá y no estoy pudiendo volver desde marzo”, comenzó diciendo Karen.

En cuanto a los motivos que los imposibilitan regresar a sus domicilios particulares en nuestro país, explicó que “no podemos volver porque la Aduana Argentina no dispone que regresemos, es como que no nos reciben”. “Hablé con el consulado argentino, le envié el listado de personas que estamos acá con todos los datos y lo único que me dijeron fue que me iban a mantener al tanto y que habían recibido el listado, nada más que eso”, agregó.

Falta de respuestas

Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Federal, optaron por comunicarse con autoridades locales y estatales del país trasandino. “Acá me acerqué y hablé con el alcalde y con el Gobernador también. Como vieron que no estaba pasando nada, porque esto lo envié el 9 de junio, me dijeron que iban a empezar a tomar partido ellos, para ver si de esa forma nos prestan más atención”, explicó.

Sobre la situación particular de cada uno de los individuos que integran este grupo de chubutenses, Karen indicó que “hay personas que están pagando un alquiler, que se están quedando sin dinero y que no tienen trabajo acá. Hay algunas complicaciones de salud también”.

Sin casos de Covid-19

Al ser consultada sobre los intentos de diálogo que tuvieron con el Gobierno de Chubut, remarcó que hasta el momento solo se han podido comunicar con Marcelo Sosa, quien forma parte del Poder Ejecutivo de Trevelin. “Me dijeron que iban a tratar el tema en estos días, pero hasta ahora no tuve noticias”, afirmó.

Al respecto de la situación epidemiológica que atraviesa la localidad de Futaleufú, donde están varados, Karen afirmó que no hay casos registrados de Covid-19. Además, agregó que “estamos fuera de riesgo”.