Cushamen bajo nieve, sin agua potable y sin energía eléctrica

Desde hace más de una semana Cushamen está sin energía eléctrica, ni agua potable, aislada por rutas intransitables, y situación similar atraviesan otros 17 parajes.

Lo que ocurre en la zona no es solo producto del clima adverso, sino que evidencian las consecuencias de la falta de planificación.

A pesar del discurso oficial del Gobierno del Chubut acerca de la asistencia a las Comunas Rurales, la situación que se vive en la zona de la Meseta y Cordillera por estas horas, da cuenta de la ausencia del Estado para resolver problemas recurrentes como la falta de funcionamiento de los generadores de energía, ya sea por obsoletos o por falta de mantenimiento.

Este viernes, los vecinos de la zona reconocieron la labor del personal de Vialidad Provincial que estaba en retención de servicio por la falta de pago de sus haberes, y aun así, se solidarizaron saliendo a abrir caminos para acceder a las zonas más alejadas.

“Lo de la luz sigue complicado, pero si cumplen como así lo prometieron hoy (viernes), desde provincia, mañana (sábado) llegará un nuevo motor, ya que arreglar el que está, será para unos 5 días más, así que esperamos que puedan cumplir hasta no verlo en funcionamiento no dejará de ser una preocupación”, escribió en su cuenta de Facebook el hijo de Ricardo Millahuala, Jefe comunal de Cushamen con quien habría mantenido contacto después de varios días incomunicados.