Cuestión de fondos

Los diputados rechazaron una resolución que donaba una camioneta a la APEL. Ese fue el único tema que mereció el debate de los legisladores en la acotada sesión de este jueves, ese fue el asunto en el que ocuparon el tiempo los diputados de Chubut. El diputado oficialista Pablo Nouveau, viajó desde la cordillera con gastos pagos para cuestionar que la camioneta fuera a parar a manos del gremio de la Legislatura cuando podía enviarse a un hospital o comisaría. El diputado no reparó en el hecho de que el vehículo no funciona,

“esa unidad no se puede mover porque arreglarlo le cuesta mucho dinero al Estado”, dijo un integrante del gremio de APEL. Salvo los diputados del interbloque, el resto se opuso a que esa camioneta quedase en manos del gremio. Además Nouveau cuestionó viáticos de una diputada del interbloque, provocando la reacción de sus colegas que por lo bajo manifestaron que el legislador cordillerano tendría para cobrar viáticos por más de cien mil pesos cuando la actividad legislativa está suspendida desde hace casi cuatro meses.