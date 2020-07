¿Cuánto poder acumulan Facebook, Amazon, Alphabet y Apple?

Los directivos de Facebook, Mark Zuckerberg; de Amazon, Jeff Bezos; de Alphabet, Sundar Pichai; y de Apple, Tim Cook, protagonizaron una esperada audiencia ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representares de Estados Unidos que los interrogó sobre el creciente poder de sus empresas y su influencia en el panorama político, económico y cultural mundial.

De esta forma, y a través de videoconferencias, los cuatro pesos pesados de la tecnología comparecieron por primera vez juntos para rendir cuentas sobre su enorme poder ante al Congreso estadounidense.

Durante la apertura de la sesión, el presidente del comité, David Cicilline, cuestionó críticamente el poder de las grandes tecnológicas, a la que señaló de prácticas monopólicas y de convertirse en «corporaciones privadas que controlan nuestra economía o nuestra democracia».

«Como guardianes de la economía digital, estas plataformas disfrutan del poder de elegir ganadores y perdedores para sacudir a las pequeñas empresas y enriquecerse mientras ahogan a la competencia», dijo.

«Su capacidad para dictar términos, tomar decisiones, mejorar sectores enteros e inspirar miedo representan los poderes de un gobierno privado», agregó.

Cicilline llamó a las grandes tecnológicas «emperadores de la economía en línea» y llamó a tomar medidas para controlar su poder.

Poco antes del inicio de la sesión, el presidente Donald Trump pidió a través de Twitter al Congreso tomar medidas para regular a las tecnológicas o -dijo- lo hará él a través de «órdenes ejecutivas».

En conjunto, las cuatro compañías representar 5 billones de dólares de la economía estadounidense.

Como hecho paradójico, la comparecencia de los cuatro jefes de las grandes compañías sufrió varias interrupciones tecnológicas y tuvo que ser suspendida de forma momentánea para resolver problemas técnicos.

¿Qué dijeron los dueños de las compañías?

Durante sus declaraciones preparadas antes de comenzar con la ronda de preguntas de los legisladores, los directivos de las compañías rechazaron los cuestionamientos iniciales y aseguraron estar orgullosas de servir a Estados Unidos.

«El escrutinio es razonable y apropiado. Pero no hacemos concesiones sobre los hechos», expresó Cook.

Bezos, por su parte, indicó que su firma enfrentaba una competencia significativa de firmas como Walmart y defendió el papel de las grandes empresas en la economía.

«Me encantan los emprendedores de garaje, yo era uno. Pero al igual que el mundo necesita pequeñas empresas, también necesita grandes. Hay cosas que las pequeñas empresas simplemente no pueden hacer», dijo.

Esta es la primera vez que Bezos, la persona más rica del mundo, comparece ante el Congreso de los Estados Unidos y ocurre en un momento en el que su riqueza está bajo escrutinio adicional por su papel en la pandemia de coronavirus.

Zuckerberg, por su parte, advirtió que si el modelo tecnológico estadounidense no gana, otro lo hará.

«Facebook representa un conjunto de principios básicos que dan voz a las personas y oportunidades económicas (…) Y a medida que aumenta la competencia global no hay garantía de que nuestros valores triunfen», indicó.

Pichai, entre tanto, argumentó que la innovación de Alphabet (la matriz de Google) ofreció beneficios generalizados para millones de personas.

«Al utilizar (el sistema operativo para celulares) Android, miles de operadores móviles construyen y venden sus propios dispositivos sin pagarnos ninguna tarifa de licencia. Esto ha permitido que miles de millones de consumidores puedan pagar teléfonos inteligentes de última generación, algunos por menos de US$50», afirmó.

¿Cuáles han sido los principales cuestionamientos?

Durante las preguntas, los congresistas cuestionaron a los líderes de las principales empresas tecnológicas de prácticas desleales hacia compañías más pequeñas, pero también sobre asuntos más complicados de la política estadounidense y global.

El congresista demócrata Henry Johnson expresó su preocupación por el App Store de Apple, tras considerar que sus moderadores inventan reglas «en el camino» y luego las interpretan arbitrariamente.

Johnson consideró que las reglas a veces «cambiaban para beneficiar a Apple a expensas de los desarrolladores [de terceros]» y también discriminaban entre diferentes creadores.

«Tratamos a todos los desarrolladores de la misma manera. Tenemos reglas abiertas y transparentes», respondió Cook.

El congresista republicano Matt Gaetz señaló a Google de colaborar con universidades chinas que toman «millones y millones de dólares del ejército chino» y recordó que el inversor en tecnología Peter Thiel había acusado previamente a la compañía de «traición».

Pichai negó que sus empleados estuvieran actuando en contra de los intereses estadounidenses. «No estamos trabajando con el ejército chino, es absolutamente falso», dijo.

La congresista demócrata Pramila Jayapal cuestinó al jefe de Amazon, Bezos, sobre si su empresa alguna vez había utilizado datos de vendedores para tomar decisiones comerciales.

Bezos respondió que no podía responder en términos tan simples.

«Lo que puedo decir es que tenemos una política contra el uso de datos específicos del vendedor para ayudar a nuestro negocio de marca privada, pero no puedo garantizar que esa política nunca se haya violado», dijo.

El cuestionamiento viene tras recientes informes que aseguran que Amazon había utilizado datos recopilados de empresas que vendían productos a través de su sitio para diseñar y fijar el precio de sus propios productos, algo que la firma había sugerido anteriormente que se había limitado a un grupo de empleados deshonestos.