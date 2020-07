Crisis en el gabinete de Arcioni desnuda el conflicto institucional

Los sucesos y rumores que envuelven al gabinete provincial, desnudaron la crisis política e institucional que atraviesa el Gobierno de Mariano Arcioni. Mientras Andrés Meiszner proponía correr del escenario a Cecilia Torres Otarola, denunciada por presuntos hechos de corrupción, Arcioni habría decidido sostenerla en el cargo, lo que derivó en la renuncia del Secretario General de la Gobernación.

Arcioni asumió el 10 de diciembre y decidió constituir un gabinete “genuino”, sin compromisos con el pasado, pero la falta de sustento ideológico en el armado electoral que lo llevó a ganar la gobernación le estaría pasando factura.

Meiszner había sido convocado con una misión, restablecer el diálogo con la Legislatura y ordenar las internas en el Gabinete provincial, pero a un mes de su designación dejaría el cargo. Según trascendió, la rápida reacción del funcionario que sugirió la salida de Torres Otarola por entender que era perjudicial para el Gobierno, fue cuestionado por asesores de Arcioni, y de ese modo la ministra habría ganado la pulseada. Ante este escenario, Meiszner que se perfilaba como el mejor cuadro político del gobierno pegó el portazo y renunció.

Tras conocerse la renuncia del funcionario, el gobernador Mariano Arcioni habría sopesado las consecuencias de mantener en el gobierno a una ministra investigada por la Justicia, y finalmente decidió aceptarle la renuncia a Torres Otarola.

Por estas horas, las renuncias de todos los funcionarios del Gobierno del Chubut están a disposición de Arcioni, el Gobernador se enfrenta a una verdadera crisis política, porque no queda claro cuál es el plan del gobierno, y está claro que cada vez son menos los candidatos dispuestos a asumir un cargo por la incertidumbre que genera.

Mientras tanto vuelve a salir a la luz el nombre de Ariel Molina para sumarse al Ejecutivo, pero esta vez como reemplazo de Meiszner, lo que sorprende a propios y ajenos ya que se trata de un dirigente cuyo anclaje político está en la cordillera y debutaría en el cargo como “el que estaba disponible y con el traje puesto”, dijo un ácido observador. En tanto, el ex intendente de Río Mayo, Gustavo Hermida, recalaría en la sensible cartera social del gobierno.

Sin auxilio

Sería justo decir que este fue un día de miércoles para el Gobernador, quien mientras trataba de resolver la crisis institucional desatada en el interior del Gabinete provincial, recibía el llamado del Ministerio del Interior de la Nación en el que lo convocaban a una reunión, y anticipándole que ya no habría asistencia extraordinaria para la provincia.

La sospecha de actos de corrupción en el gobierno, alimentan los prejuicios acerca de la solvencia del Gobierno del Chubut para afrontar la crisis.

El ajuste

El gobierno reconoció lo que había anticipado El Diario acerca del plan de ajuste salarial. Se está analizando poner un tope en el pago de sueldos salarial, “hay que tratar de ajustarse para que la redistribución sea igualitaria y más equitativa para todos”, reconocieron desde el Ejecutivo, mientras aseguraron que el objetivo es lograr consenso con otros sectores.

La tarea resultaría muy compleja habida cuenta que el Gobierno tiene la mayoría de los canales de comunicación cerrados. El oficialismo está divido entre los leales y los cuestionadores. La oposición afirma que no hay convocatoria para analizar los temas de fondo. El Poder Judicial espera señales que no llegan, y los sindicatos aseguran que el Gobierno, no solo atiende los reclamos de los trabajadores, sino que los responsabiliza de la crisis que atraviesa el Estado.