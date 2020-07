Covid-19: Realizarán testeos masivos en barrios de Comodoro

El Comité de Emergencia de la ciudad petrolera confirmó este viernes cuatro nuevos casos de Coronavirus. Ante este brote que se registra en los últimos días se anunció que se capacitará al personal durante el fin de semana y desde el lunes se realizarán testeos masivos en los barrios. Por el momento, no hay modificaciones en la fase ni la situación.

Los datos fueron confirmados en conferencia de prensa. Allí, uno de los primeros datos informados fue respecto a los nuevos casos confirmados en esa ciudad que son cuatro, con lo cual el acumulado en el Área Programática Sur es de 97 casos.

En tanto, también se informó respecto a las medidas que se tomarán en los próximos días ante la confirmación de casos de los cuales todavía no se ha podido determinar mediante la investigación epidemiológica el “contacto estrecho” o “fuente de infección”.

En este sentido, se informó que el próximo lunes se comenzarán a realizar testeos en los barrios en búsqueda de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad, en base a la localización de los casos positivos confirmados.

Es por ello, que se trabajará en el barrio Standart Norte y se evalúa continuar luego con Laprida y Diadema.

Además, al momento, no habrá cambios en Comodoro Rivadavia respecto a la fase ni la situación epidemiológica, es decir que se mantiene la ciudad en la etapa de “distanciamiento social” y en “transmisión por conglomerado”, sin ser clasificada como ciudad con “circulación comunitaria”.

Así lo informó la responsable del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, al explicar en primer término que en el barrido que se comenzará la próxima semana “se trabaja con Salud de Municipio, el Hospital Regional, residentes, estudiantes y la Universidad”.

“La idea es recorrer en parejas por manzana. Va a haber mucha gente en los barrios”, los cuales se definirán “en función del mapa georeferencial, en donde está la mayor cantidad de casos confirmados y trabajar a partir de los 200 metros de las viviendas”, detalló.

Además, subrayó que se comenzará con el Standart Norte que es “uno de los barrios con nuevos casos”, pero remarcó que se evalúa continuar luego con los barrios Laprida y Diadema.

En cuanto a la modalidad de trabajo, “se va puerta a puerta, se pregunta por personas con síntomas, si hay se le hace una ficha para el hisopado y se la deriva. No se va a hisopar personas sin síntomas –pero aclaró que el CAPS del barrio en el que se trabaje- se hisopará a las personas que consulten clínicamente durante la semana y que presenten síntomas”.

La responsable del Área Programática Sur subrayó la importancia de “la responsabilidad social y comunitaria”, ante la situación actual.