Conflicto pesquero: Piden la intervención del gobierno provincial

La escalada del conflicto que enfrenta a las cámaras empresarias con el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) genera millonarias pérdidas de regalías para el gobierno, además de poner en riesgo miles de fuentes de trabajo ante la posibilidad de quiebre de las empresas pesqueras más pequeñas.

Tanto la CAPIP como el SOMU, piden la intervención del gobierno del Chubut, pero hasta el momento no hubo señales del secretario de Pesca, Adrián Awstin, quien siquiera se ha expresado acerca de la situación que tiene en vilo a los trabajadores de las plantas procesadoras de Puerto Madryn, donde el SOMU decidió concentrar la medida de fuerza en Chubut.

Si bien el conflicto es de alcance nacional, como el reclamo está concentrado en la flota congeladora impacta de lleno en algunos puertos más que en otros, como es el caso de Puerto Madryn, pero la medida de fuerza tiene un impacto directo en otra actividad que es la de las plantas de procesamiento donde el gremio que nuclea a esos trabajadores es el STIA y demanda intervención urgente de las autoridades provinciales para prevenir un conflicto mayor, ya que las pequeñas empresas pesqueras podrían quebrar ante la medida del SOMU, que bloqueó los camiones de langostino fresco que iban a procesarse a las plantas.

El conflicto

El SOMU protesta por el atraso en las negociaciones paritarias de este año y por el incumplimiento de la actualización automática de salarios. En promedio, ganan entre 15 y 25 mil pesos por día, afirmaron desde la CAPIP.

Las cámaras pesqueras repudiaron el bloqueo a las plantas procesadoras y desmintieron versiones de baja de salarios. Por la medida del sindicato de impedir que los camiones puedan descargar langostino en las plantas procesadoras hay 500.000 kilos a punto de desperdiciarse.

En riesgo

“Este año debíamos tratar de mantener los puestos de trabajo y abonar lo que corresponda al personal por no trabajar. Este era el año de quedarnos en casa, cuidarnos y mantener los puestos de trabajo hasta que la situación internacional se fuera normalizando”, indicaron desde la CAPIP mediante un comunicado oficial.

En este sentido afirman que se intentó “buscar una manera de poder darle continuidad a la actividad productiva, forzando una situación que por lo menos nos permitiera dar trabajo, y minimizar las pérdidas. Fue por eso que propusimos que el personal embarcado cobrara lo mismo que el año pasado, y esto era entre 400.000 y 500.000 pesos mensuales de salario individual en la temporada. Se hicieron ejercicios económicos, se mostraron los datos públicos obtenidos de Secretaría de pesca de Nación, que demostró la caída de precios y la caída de las ventas, pero evidentemente el Sindicato no comprendió o no quiso comprender. Solo buscábamos mantener la actividad funcionando, a perdida, pero funcionando”.

Ante el escenario plateado producto de la medida de fuerza, desde la CAPIP advierten que la temporada de Langostino “está perdida, y no habrá manera de reiniciar actividades ni en el mar ni en las plantas. El esfuerzo realizado fue en vano”.

Inacción

Producto del bloque del SOMU, que impidió el ingreso de materia prima a las plantas, hay más de 500 toneladas de langostino en descomposición y según las estimaciones la situación pone en riesgo más de 3.000 empleos en el sector de la pesca.

Por estas horas, el sector empresario espera que las autoridades del gobierno provincial, que se expresen acerca de la situación e informen si van a acompañar el mantenimiento de las fuentes de trabajo, para lo cual deberían haber intervenido de alguna manera en torno al conflicto desatado en los últimos días.

Sin embargo, según fuentes del sector empresario como del sector sindical, no se conoce posicionamiento alguno del Ejecutivo de Chubut en cabeza del Secretario de Pesca Adrián Awstin. Tampoco hubo presencia policial, ni comunicación alguna buscando mediar en el conflicto. Según trascendió, en las últimas horas el vicegobernador Ricardo Sastre, quien estuvo en el lugar donde los trabajadores llevan adelante el bloqueo de ingreso a las plantas, habría intentado gestionar la intervención del Ejecutivo el conflicto.

Este lunes, un grupo de representantes del SOMU viajaría a Rawson para golpear la puerta del gobierno provincial.