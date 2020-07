Condenados por homicidios denuncian “stress y daño psicológico”

Los detenidos del Instituto Penitenciario Provincial presentaron un habeas corpus al Juez de Ejecución, Horacio Yanguela, donde solicitan tratamiento psicológico, asistencia médica, derecho a visitas y libertad condicional.

Los presos piden “tratamiento psicológico ya que llevamos 3 meses sin ver a nuestra familia” y aseguran que están sufriendo “estrés, daños psicológicos y aún así no recibimos ningún tratamiento de ningún tipo, lo que nos lleva a un cansancio y sentirnos discriminados por la justicia”.

También se comprometen a comprar kit de bioseguridad debido a la situación de crisis que atraviesa la provincia. “Nos comprometemos si el Estado no puede a comprar el kit (barbijos, guantes, alcohol en gel)”, indicaron en una carta enviada a Tribunales.

Los presos indican que observan por los medios “circulación de gente por varios lugares, como, por ejemplo, las ferias, las manifestaciones, protestas, también así viendo como personal de requisa y de visita como cotidianamente no cumplen con el protocolo sabiendo que tienen que resguardar nuestra salud”. Y aseguran que poseen “videos para constatar lo que decimos”.

Quienes firman el escrito están alojados en el módulo 2, donde se encuentran tres condenados por homicidios y el sospechoso de ser partícipe del crimen de Alan Bopp en Madryn. Se trata de Rodrigo Nicolás Vera, Elías José Reyes, Luis Iván Almonacid (condenado por el homicidio de Eliberto Santos Ramos en Madryn), Luis Tolosa (condenado por el homicidio de Víctor Currumil en Madryn), Jonathan Millan, Maximiliano Neihual, Horacio Alejandro Blanco (condenado por el homicidio de los hermanos Sergio y Matías Aballay en Trelew), Hugo Fabián Severo Torres, Ariel Esteban Méndez, Nicolás Calvo, Nahuel Santul y Nicolás Hammond (imputado como coautor del homicidio de Alan Bopp). (Fuente: MPF)