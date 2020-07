Comodoro ejecuta redes de gas que beneficiarán a más de mil familias

Del total de las obras licitadas para este año, hay seis a punto de finalizar. Esta semana se inaugura una de las más importantes en Km5 para casi 330 familias. Y el mes pasado comenzó la ejecución de la obra en Km14 para 360 familias. Además, hay obras importantes de cloacas.

Hasta el momento se licitaron doce, de las cuáles hay seis a punto de inaugurarse o en etapa final de revisión: Son esas 15 manzanas en Km5; otras 9 manzanas para 146 familias de San Cayetano; 7 manzanas para 21 familias del Cordón Forestal; y 13 manzanas para 83 familias de Malvinas Argentinas. En el detalle también se encuentra la obra de gas para el

Centro de Encuentro del barrio Abel Amaya que la Provincia le cedió al Municipio para que pudiera terminarse con fondos propios.

Asimismo, el mes pasado comenzó la ejecución de la 3ra etapa de la obra de gas en barrio René Favaloro, de km.14, que beneficiará a 340 familias. En este sector también se inició la obra de cloacas para las manzanas 100 a 131, es decir 600 familias.

En tanto, ya se licitaron y están próximas a comenzar las obras de provisión de gas para 39 familias de Castelli, 23 familias de Don Bosco (Km8); y también 13 familias de Astra, presidente Ortiz y Ceferino a las cuáles se les realizarán obras gas acero al carbono.

Se trata de una inversión de más de 110 millones de pesos en redes de gas que el Municipio dispuso para mejorar la calidad de vida de los vecinos de distintos barrios. “Sabemos la importancia que tienen estas obras que no son faraónicas, no se ven, pero los caños enterrados son los que verdaderamente influyen en la comunidad y les cambian la vida”, expresó el secretario de Obras Públicas del Municipio, Maximiliano López.

En este sentido, el funcionario anticipó que “tenemos otras obras en carpeta para ser licitadas y estamos dialogando con vecinos de algunos sectores para agilizar el tema de las mensuras, que es el trámite fundamental para que Camuzzi habilite la obra de gas. Algunos de ellos hace años están en esta situación y llevó tiempo y mucho trabajo poder regularizarlos para proceder a la mensura”.

Sin embargo, el secretario reconoció que “hay barrios de solución más inmediata y otros que lamentablemente, por la ubicación en la que se instalaron, es difícil avanzar incluso con las mensuras porque no pasan el estudio de suelo y habrá que buscar otras alternativas”.