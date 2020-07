Comodoro duplicaría sus casos positivos

Comodoro Rivadavia atraviesa un momento complejo y crece la preocupación debido al aumento de casos de COVID-19. Este jueves el intendente Juan Pablo Luque se refirió a la situación sanitaria y resumió que la ciudad está en “alerta roja”, tras la aparición de 17 casos positivos el pasado miércoles. Como corolario de la declaración del Intendente, este jueves en el reporte nocturno se confirmó una muerte por coronavirus en la ciudad de Comodoro.

“Tenemos un número importante de hisopadores recorriendo los barrios. Al tener mayor cantidad de testeos, tendremos una mayor cantidad de casos”, reconoció el Jefe comunal.

En este sentido, la titular del Área Programática del Sur, Myriam Monasterolo, confirmó que hay 27 personas internadas y existe una disponibilidad de 68 camas. Y se habilitarán otros dos nexos hospitalarios.

Aumento de casos

El intendente Luque reconoció s preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en la ciudad y remarcó que es necesario que “cada uno de nosotros debemos respetar el distanciamiento social, utilizar barbijos, no compartir mates, ni botellas”, dijo en declaraciones a la prensa comodorense.

“Si el sistema sanitario colapsa estaremos con un panorama más complejo y grave”, indicó el Intendente al tiempo que agregó que “mientras el sistema sanitario no colapse no va a ser necesario retrotraer las medidas ni las fases”.

Sistema sanitario

Por su parte, Monasterolo habló acerca de la labor sanitaria, “nosotros nos estamos comportando a nivel provincia con una fuente de contagio de duplicación en 10 días. Quizás tengamos un poco menos en función de la estadística de Comodoro. Ahora estamos haciendo una búsqueda intensiva de factores y hemos sensibilizado los casos sospechosos de modo tal que cualquier persona que esté presente en una guardia, en un centro de hisopado y tenga fiebre, diarrea o vómitos puede ser factible de tener coronavirus”, dijo en declaraciones a La Posta Radio de Comodoro Rivadavia.

“Teníamos 27 personas internadas en los anexos hospitalarios donde tenemos una capacidad de 68. Estamos bien todavía”, subrayó respecto de la situación al miércoles, y anticipó que se evalúa “la ampliación de dos anexos hospitalarios si fuera necesario. Esto fue decidido y equipado. Nos estaría faltando el recurso humano. Estamos haciendo las gestiones con el Ejército Argentino para poder acompañar a este desarrollo de casos porque lo que no queremos es despoblar el hospital de personal”, indicó.