«Comenzamos una nueva etapa en la gestión de gobierno», aseguró Sastre

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete y aclaró que se trabajará en forma paralela a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad. Allí se plantearon las principales acciones que viene desarrollando cada área y establecieron comenzar una nueva etapa en la gestión de gobierno que trabaje en forma paralela a las medidas vinculadas a la pandemia COVID-19 que vive el país. Y acordaron avanzar en un ambicioso plan de Modernización del Estado.

En ese marco, el Intendente sostuvo: «Desde que comenzamos la gestión hemos afrontado momentos de crisis, sobre todo con la pandemia, que es una situación que no nos ha permitido desplegar en forma integral nuestro plan de gobierno. Por eso, nos propusimos comenzar a trabajar en la proyección inmediata en cada una de las acciones, pensando y articulando en forma paralela al contexto epidemiológico que nos toca atravesar».

«En ese sentido, la idea es darle continuidad al Plan de Modernización del Estado que si bien la digitalización de trámites está avanzada en algunas áreas, aún queda mucho por hacer. Se trata de un trabajo de actualización permanente transversal a todo el Municipio», explicó el intendente Gustavo Sastre.

Además indicó que «se continúa realizando permanentemente repaso y mantenimiento de calles, pero que con la continuidad de las lluvias desde hace un mes, hace imposible terminar con toda la ciudad. Por eso hacemos hincapié en los principales nexos viales donde no sólo se pasan las máquinas motoniveladoras sino que también se trabaja en conjunto con camiones volcadores y palas cargadoras para aportar árido. Esto no sería posible sin el aporte de las empresas con materiales, maquinarias y personal para estos trabajos».

Por otra parte, agregó: «Esta semana Madryn participa del Hot Sale y desde el Municipio se va a comenzar a trabajar con mucha cautela, en un seguro de reserva para la propuesta ‘Futuro Viaje’. Asimismo, ante a la merma de la actividad turística se va a prorrogar el Pago Anticipado que viene muy bien, pero a solicitud de los contribuyentes se va a extender luego del 31 de julio. También analizamos la ‘quita del mínimo imponible’ de ingresos brutos para quienes no han trabajado a razón de este período de pandemia».

Asimismo se precisó que en materia de Producción «se avanza en los estudios hídricos y de suelo para el adoquinado del Parque Industrial Liviano. Esta obra nos permitirá ordenar y jerarquizar el sector. Para ello se llevará a cabo, en conjunto con Desarrollo Urbano, la planialtimetría y estudio de cuencas pluviales para poder llevar adelante la construcción de cordones cuneta que encaucen el agua de lluvia, calles canal y pavimentación de arterias principales. A su vez se evalúan proyectos de Ferias Itinerantes y Banco de Herramientas, con un fuerte reconocimiento a las economías sociales».

Por último, Gustavo Sastre detalló que «ante la evidente inacción de la conducción de Servicoop, se está trabajando fuertemente en las intimaciones y controles con respecto al sistema cloacal en general».