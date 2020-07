Chubut: Problemas de conectividad y mal uso de recursos en educación digital

Debido a la profunda crisis institucional que atraviesa la provincia de Chubut, a pesar de contar con recursos para la educación digital, los problemas de conectividad en algunas zonas de la provincia y la falta de colaboración de las autoridades de Educación para resolver los conflictos, desnudan resultados desfavorables en el acceso a la información por parte de los estudiantes de distintos niveles de la Educación durante la pandemia.

Días pasados una docente de la localidad de Cholila denunció que las autoridades de la Escuela donde trabaja le impiden conectarse a Internet desde su auto para trabajar, a pesar de que el servicio está disponible. Docentes afirman que en el interior profundo de la provincia el servicio de Internet no es accesible a todos los hogares y eso dificulta la tarea de educadores y estudiantes.

En marzo pasado, el gobernador Mariano Arcioni presentó el aula virtual Chubut Educa para que los alumnos pudieran seguir estudiando pese a la suspensión de clases, afirmando que se había obrado de manera “impecable y diligente”, desconociendo que según las estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en Chubut más de la mitad de las familias no tiene acceso a Internet.

Otro relevamiento, en este caso del Observatorio Argentinos por la Educación, mostraba hace 30 días que el 18,9% de los estudiantes de primaria de Chubut no tiene acceso a Internet.

También los estudiantes universitarios que residen en el interior provincial, han advertido sobre la imposibilidad de acceder a Internet para realizar sus clases virtuales, estudiar o presentar trabajos.

Donde hay recurso, fala diligencia

Desde el Observatorio Argentinos por la Educación, el especialista Alejandro Artopoulos, a su vez investigador de la Universidad de San Andrés, traza un análisis respecto de las distintas herramientas y plataformas digitales con las que cada provincia cuenta para hacer frente a las demandas del alumnado durante la pandemia.

Asimismo, calificaron a las mismas como “muy dispares”, comparando las 24 jurisdicciones, dentro de las cuales Chubut se ubicó como una de las tres provincias que dispone de los recursos para poder dictar clases en vivo.

En Chubut, se advierte serios problemas de conectividad, ya que en algunas ciudades escasea y en otras es nula.

Continuidad pedagógica

“Todas las provincias cuentan con herramientas digitales educativas”, expone el texto, agregando que, desde el inicio de la pandemia, “todos los gobiernos provinciales hicieron esfuerzos para desarrollar herramientas digitales educativas que fomenten la continuidad pedagógica”.

Según el informe, “solo 9 provincias cuentan con portales digitales con propuesta para la modalidad especial”, mientras que “la única provincia con disponibilidad para todos los niveles educativos es Misiones”. Entre algunas posibilidades, las herramientas permiten mayormente cinco usos: “leer y descargar documentos”, “acceder a contenido audiovisual”, “ver clases grabadas” y “acceder a clases en vivo”, donde las tres provincias que permiten un vínculo en vivo entre estudiantes y docentes son Chubut, La Pampa y Santa Fe.