Chubut en crisis: Silencio y descontrol en el gobierno de Arcioni

Pasaron más de 24 horas desde que se conocieron las renuncias en el Gabinete provincial, y desde el Ejecutivo no hubo información oficial. El gobernador Mariano Arcioni viajó a Buenos Aires y dejó una crítica situación institucional y política sin resolver. Aun si todavía no aceptó las renuncias de los funcionarios, la sensación entre dirigentes políticos y gremiales es de profunda incertidumbre.

Arcioni se debilita ante la opinión pública porque exhibe dificultades no sólo en materia económica sino también institucional y política.

Las internas del Gabinete provincial quedaron expuestas, no hubo información oficial que frenara la ola de rumores y revela lo que ya muchos dirigentes repiten “la impericia” para afrontar la crisis.

Cuestionamientos

Diputados de la oposición cuestionaron duramente al Gobernador por la crisis en su gabinete y que no haya una sola versión oficial sobre los hechos. Mientras tanto los gremios golpearon a la puerta del ministro de Gobierno, José Grazzini, y exigen previsibilidad sobre el pago de sueldos. Fuentes confiables aseguran que hubo compromiso de anuncio sobre salarioS para las próximas horas, pero ya nadie confía en la palabra del gobierno, “hoy nos dicen una cosa, y mañana hacen otra”, coincidieron en señalar dirigentes sindicales.

Al ser consultado por la crisis en el Gabinete de Chubut, el diputado Carlos Eliceche afirmó que la situación “es producto de la imprevisibilidad que tiene el Gobierno”, dijo y agregó que el conflicto en la provincia, “no se arregla con los 5.000 millones que le dio el Gobierno Nacional y no se arregla tampoco con la refinanciación de la deuda”.

A su turno, el diputado Sebastián López, de Juntos por el Cambio, consideró que en la provincia “no funciona absolutamente nada y la gente tiende a acostumbrarse, pero esto no pasa en ninguna provincia del país”.

Demandas

El dirigente de ATE, Guillermo Quiroga, mantuvo un encuentro con el ministro de Gobierno José Grazzini, con quien se resolvió el cumplimiento de un compromiso previo del Ejecutivo para que no se realicen descuentos automáticos de mutuales a los estatales.

Sin embargo, el tema de fondo fue la preocupación que expresó el dirigente al Ministro sobre la crisis institucional que se evidenció esta semana.

Quiroga cuestionó la falta de liderazgo al sostener que, “Arcioni nunca logró armar un equipo para tener un Gabinete consolidado y esto habla de la inestabilidad política que hay”.

Sin respuestas

Arcioni viajó a Buenos Aires el miércoles en horas de la tarde para reunirse con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, dejando tras de sí el conflicto institucional y político que supone la renuncia de dos funcionarios del gabinete en un confuso contexto. Este jueves había expectativa de que el Gobernador tomara las riendas del asunto, definiera la cuestión institucional para dar lugar a la gestión política, pero eso no ocurrió, incrementando así la incertidumbre, y exponiendo la ausencia de respaldo para contener la crisis.