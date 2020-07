CAPIP denuncia al SOMU por bloqueo de camiones con langostino

Las pesqueras de Puerto Madryn denunciaron ante la Justicia Federal que, hay casi 50 toneladas de langostino en riesgo de pudrirse producto del corte de ruta que protagoniza el SOMU en el acceso al parque pesquero en la ciudad portuaria, impidiendo el paso de camiones. La situación se vuelve más compleja debido al bajo acatamiento que tuvo la medida de fuerza, ya que la mayoría de los marineros quiere salir a pescar. Por estas horas también hubo reclamo del STIA ante sus pares del SOMU en el que exigen que permitan el ingreso de pescado a las plantas, porque les están impidiendo trabajar a más de 3 mil personas del sector de procesamiento. El Estado, ausente, absoluto silencio del Secretario de Pesca de Chubut, Adrián Awstin.

Estado de alerta

El paro general de la flota pesquera decretado por el SOMU y la medida de fuerza presenta dispar acatamiento. Por estas horas hay 22 camiones que no pueden ingresar a la zona de procesamiento de la ciudad portuaria.

Como la flota fresquera no acató la medida de fuerza y decidió salir a pescar, la situación se vuelve más compleja, porque el SOMU profundiza la medida apuntando a que se pierda la carga de mercadería.

Esta afectación de ingreso de materia prima a las plantas de procesamiento de Puerto Madryn, totalmente ajena al conflicto, motivó a última hora una denuncia penal por impedir el libre tránsito de mercaderías y el ilegal bloqueo de rutas.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se expresaron contra la unilateral medida de fuerza del gremio de los marineros porque los afecta negativamente al no poder trabajar con normalidad en el procesamiento de langostino en las plantas, en plena temporada de aguas nacionales.

El debate

Desde la CAPIP advierten que no se puede impedir el libre tránsito so pretexto de preservar la libertad de expresión y el derecho a huelga del SOMU, entendiendo que la medida no solo lidia con un derecho constitucional, sino que además afecta la actividad laboral de otros sectores.

El actual contexto, vuelve crucial poder generar ingresos para que los trabajadores perciban sus salarios, y así se ha expresado desde otras organizaciones sindicales que no comulgan con el paro del SOMU, pero particularmente lo han manifestado los propios trabajadores del sector que rechazan adherir a la medida de fuerza.

La situación se vuelve crítica y podría genera un impacto sin precedentes si no hay una solución inmediata. Desde el Estado provincial se han llamado a silencio como si se tratara de un asunto que solo impacta a los privados involucrados, es decir trabajadores y empresas, cuando se está afectando a los intereses de la actividad pesquera y su consecuente impacto social.