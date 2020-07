Cafiero reconoció la importancia económica del regreso del fútbol

El Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se refirió en charla con radio 10, acerca de la importancia del regreso de la práctica y competencia del fútbol en la Argentina.

“Es importante no sólo por una cuestión futbolera y cultural, hay también una necesidad económica y un gran cuerpo de trabajadoras y trabajadores que dependen de fútbol y la actividad”, expresó. Esta semana, se espera por la reunión presencial entre Claudio Tapia, titular de AFA, con el Ministro de Salud Ginés González García, para hablar al respecto de la vuelta del fútbol.

El fútbol como generador de trabajo

«Para nosotros es importante. No sólo por una cuestión futbolera y cultural: hay también una necesidad económica y un gran cuerpo de trabajadoras y trabajadores que dependen de fútbol y la actividad. Es el deporte popular que más convoca», agregó.

Por otra parte, se refirió a los pasos a seguir de cara al retorno de los entrenamientos: «Tenemos expectativas. Ya fuimos desarrollando los protocolos con el Ministerio de Salud y AFA, para nosotros son correctos. Tenemos que terminar de analizar la fecha, pero para nosotros es importante», aseveró.

A su vez , elogió a Marcelo Gallardo y habló de su fanatismo por River: «Gallardo es un ídolo de River. Como jugador fue espectacular y luego lo que logró como entrenador es una cosa tremenda», indicó.

Se espera por el encuentro Tapia – Ginés

Para esta semana, ha sido programada, de manera presencial, la reunión entre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

En ese encuentro, las autoridades analizarán en conjunto el presente y el avance de la pandemia COVID-19 durante estos días para enfocarse en lo que sería en algunas semanas, el regreso del futbol. En conjunto, se estima que programación fecha para la vuelta a las prácticas, en principio para los equipos que disputarán Copa Libertadores, que deben cumplir con el 15 de septiembre como programación estipulada por la CONMEBOL.

Tras esta reunión, se dará la charla postergada el pasado viernes, entre los dirigentes de los clubes de la Liga Profesional, en la que se analizarán diversos temas , como ser los Derechos de TV: los derechos internacionales, para poder aumentar la recaudación. El contrato por los derechos venció el 30 de junio y estaba en manos de la empresa Torneos con una recaudación anual de de los clubes de U$S 5 millones. Se esperará a a que la empresa formalice por escrito su oferta para extender el vínculo, en donde la intención de los dirigentes es llevar los ingresos entre U$S 12 a U$S 15 millones.