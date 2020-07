Buscó homenajear al Presidente, pero su tatuaje se volvió viral por el parecido a Galán

Las canas y el pelo peinado para un costado. El bigote, la sonrisa y una misma expresión generó la comparación menos pensada en las redes sociales: la imagen del presidente Alberto Fernández junto a la de Roberto Galán, histórico conductor de la televisión argentina.

El motivo de este paralelismo lo originó la publicación de una mujer en Twitter, quien reveló el tatuaje que se hizo otra mujer en Comodoro Rivadavia. “Buen día, no puedo creer lo que veo, ayer en Comodoro”, fueron las únicas palabras que acompañaron una fotografía con un tatuaje: el rostro del Presidente, sonriente, en el brazo derecho de una persona a la que no se le conoce el nombre. Ni siquiera si verdaderamente vive en la ciudad más habitada de Chubut.

Lo cierto es que para los usuarios parangonar ambos rostros fue inevitable. Sus comentarios se olvidaron de las pocas certezas sobre quién se tatuó al mandatario argentino y se enfocaron en burlarse de la similitud entre el tatuaje con la apariencia de Galán.

“Roberto Galán en el corazón de los militantes”, escribió un usuario. Otro redactó: “No entiendo la razón para tatuarse a Roberto Galán”. Una cuenta fue por más y aplicó el clásico latiguillo del conductor: “Yo me quiero casar, ¿y usted? Por siempre Roberto Galán en nuestros corazones”.

Galán nació el 21 de febrero de 1917, fue locutor de radio, conductor, publicitario, cantante y uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Locutores. Hasta el verano de 2000, año en el que falleció, trabajó como presentador del programa de televisión Si lo sabe, cante. (Fuente:Infobae)